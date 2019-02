Zlín /AKTUALIZOVÁNO v 11.33/ - Kalamitní stav, který zlínská radnice vyhlásila v pátek 8. ledna, byl v pondělí 11. ledna odvolán. Stávající počasí a meteorologická předpověď jsou totiž již příznivé.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Z důvodu možné námrazy na komunikacích je však prý důležité, aby se po nich účastníci provozu nadále pohybovali se zvýšenou opatrností. Na území města také nadále zůstávají zavřené parky, protože dochází k lámání větví. Občané by se neměli zdržovat pod stromy.

„Jsem přesvědčen, že také díky vyhlášení kalamitního stavu někteří řidiči odložili plánované cesty, které nebyly nezbytné, což napomohlo dopravní situaci a snížilo nebezpečí vzniku dopravních nehod,“ řekl náměstek primátorky Miroslav Šenkýř.

Technické služby Zlín (TS), které mají na starosti zimní údržbu části městských komunikací, pracovaly od pátku přes celý víkend v plném nasazení.

„Byl to náročný víkend. Sníh, velká ledovka a v noci ze soboty na neděli déšť, který smyl posypový materiál a my museli v neděli vše znovu ošetřit,“ uvedl vedoucí provozu TS Jaroslav Divoký. Dodal, že nepříznivé počasí neumožnilo komunikace očistit důkladně, proto se na to nyní zaměří. Současně požádal obyvatele o trpělivost. „Nepodařilo se nám v pátek vyvézt ze všech částí města odpadky. Na nápravě již pracujeme a nejpozději do středy vše odvezeme,“ slíbil Divoký.

Silnice ve Zlíně jsou momentálně dobře sjízdné. Prozatím není hlášený žádný nebezpečný úsek, na který by si řidiči měli dát zvlášť pozor. Na radu silničářů, by ale stále měli jezdit opatrně a bezpečně. Od ranních hodin jezdí sypací vozy po celém okrese a udržují vozovky v bezproblémo­vém stavu.

VERONIKA VÁGNEROVÁ