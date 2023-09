Sjet z dálnice, nebo ne? Řidiče o víkendu mátla světelná tabule na D55

Silničáři opravili vytíženou silnici z Otrokovic do Zlína před avizovaným termínem a díky tomu se od pátku vrátila doprava na hlavní tepnu do původních pruhů. Sjezd na Exitu 32 z D55 byl sice otevřen, přesto na světelné signalizaci na dálnici svítilo o víkendu oznámení o jeho uzavření. Mnozí řidiči tak do poslední chvíle nevěděli, zda mohou odbočit na Zlín a často si cestu zbytečně prodloužili.

Řidiče o víkendu mátla světelná tabule na D55 upozorňující na uzavřený sjezd 32, který ale fungoval. | Foto: Deník/Iva Nedavašková