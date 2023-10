Na začátku října vstoupilo v platnost několik dílčích změn jízdních řádů městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích. Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice (DSZO) tak reaguje na shromážděné připomínky a podněty cestujících.

MHD ve Zlíně. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek

„Změny jízdních řádů na začátku října jsou jen drobné. Jsme však přesvědčeni, že fungování celého systému MHD lehce vylepší a zejména ve prospěch cestujících vytvoří nové přestupní vazby mezi některými linkami a spoji,“ vysvětluje vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař.

Co se změní?

Od neděle 8. října dochází ve večerním čase od 19 do 21 hodin k minutovému zpoždění spojů na lince 9 (v pracovních dnech též na lince 14) odjíždějících z točny Středová do centra města. Toto zpoždění se projeví jen na zastávkách Středová, Budovatelská, Slunečná a Družstevní. Od zastávky Pod Babou se již jízdní řády nezmění. Důvodem je zkrácení jízdní doby těchto spojů ve večerním čase.

Trolejbus na lince č. 2 s odjezdem ve 4:49 od Baťovy nemocnice bude jezdit o pět minut dříve, aby vznikl rovnoměrnější intervalový rozestup na společném úseku trasy mezi linkou 2 a linkou 6.

Stavba nového silničního napojení průmyslové zóny v Přílukách je u konce

V pracovních dnech, počínaje 2. říjnem, v čase od 18 do 21 hodin budou všechny spoje na trolejbusových linkách č. 4 a 5 opožděny o 2 – 3 minuty, aby se na ně vytvořila na Náměstí Práce přestupní vazba pro cestující od trolejbusové linky č. 6 z Otrokovic. Promítne se to do odjezdů ze všech zastávek na trase zmíněných dvou linek. Stejně se opozdí také odjezdy navazující autobusové linky č. 46, která je vedena mezi Štípou a Velíkovou.

Autobus linky č. 70 s odjezdem ve 4:01 z Podvesné XVII s konečnou Malenovice-Centro bude jezdit až ve 4:24 hodin a skončí již na zastávce Malenovice-točna.

Zlín? Jedno z nejhorších krajských měst v bezpečnosti provozu

Autobusový spoj linky č. 31P k Památníku T. Bati s odjezdem v 6:47 ze zastávky Školní bude jezdit o tři minuty později, aby se vytvořila přestupní vazba od některých dalších spojů, které na tuto zastávku v uvedeném čase přijíždějí.

Na základě požadavků místní části Příluky bude v pracovních dnech upraveno rozložení spojů na lince č. 38, které obsluhují točnu Za Kapličkou. Pro školáky přibude nový spoj ve 14:07 od Baťovy nemocnice-vozovny, zpět ve 14:19. Místo spoje v 18:02 z Náměstí Práce budou vedeny dva spoje – s odjezdy z Náměstí Práce v 17:27 a 18:22. Ze zastávky Za Kapličkou bude jezdit nově v 17:44 spoj linky č. 90 přes Příluky k Baťově nemocnici-vozovně.