Od září budou muset vsetínští školáci po příchodu do školy zamknout svůj mobil do boxu a mají zákaz ho používat nebo mít u sebe během vyučování. Rozhodla o tom vsetínská radnice a uložila ředitelům škol, aby tuto skutečnost prostřednictvím školních řádů v jednotlivých školách zabezpečili. Čeká podobná striktní „novinka“ i žáky zlínských základek?

Na rozdíl od Vsetína nechávají představitelé Zlína rozhodnutí na jednotlivých ředitelích.

„Domníváme se, že je to v kompetenci samotných škol. Řeší to ve svých školních řádech, které schvaluje školská rada,“ sdělil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

„Školní řád bývá dále projednáván na pedagogické radě a bývají s ním prokazatelně seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci,“ doplnil Melzer.

Ve Zlíně jsou offline již několik let

Zákaz používání mobilních telefonů během vyučování platí na většině škol v krajském městě již řadu let. Žáci je nechávají v aktovkách nebo v uzamykatelných skříňkách a mají je vypnuté nebo ztišené.

„Při nerespektování udělujeme kázeňské opatření – důtku ředitele školy. Vzhledem k tomu, že naše škola má na 600 žáků, řešíme tyto přestupky velmi ojediněle. Učíme žáky dodržovat pravidla,“ vysvětluje Irena Šlesingerová, ředitelka Základní školy Zlín Slovenská.

Žáci mohou ve výjimečných případech mohou použít mobil na pokyn vyučujícího. Kantoři ale preferují používání školních zařízení – počítače, notebooky, tablety.

„Podle mého názoru je pořizování speciálních boxů zbytečná investice. A nedovedu si představit, kdo bude řešit problémy typu – žák přichází do školy později, žák odchází dříve k lékaři, někdo omylem vezme cizí mobil,“ dodává ředitelka Irena Šlesingerová.

Stejně tak mají pravidla nastavena i na Základní škole Kvítková. Žáci mají mobily, tablety, notebooky a jiná elektronická zařízení zamčené v šatních skříňkách.

„Speciální skříňky na telefony nemáme. Pokud žáci nerespektují domluvená pravidla, jsou na to pedagogem upozorněni, při opakovaném porušení pravidel se řeší kázeňskými postihy a informováním rodičů,“ dodává ředitelka školy Jaroslava Müllerová.

I v Otrokovicích musí zůstat vypnuté

„Každý školní řád používá trochu jinou formulaci, ale souhrnně lze říci, že po příchodu do školy musí žáci telefon vypnout a uložit do skříňky nebo batohu. Použít jej mohou pouze v odůvodněných případech, a to po předchozí domluvě s vyučujícím,“ doplnila Lenka Vaculová mluvčí Otrokovic.

V závislosti na jednotlivých školních řádech se zákaz vztahuje i na dobu přestávek a školní akce.

Náklady na speciální boxy ve vsetínských základkách přesáhnou 150 tisíc korun

Město proto v období letních prázdnin pořizuje do škol speciální boxy, do kterých si žáci budou moci své mobily bezpečně uložit.

„Jedná se o speciální uzamykatelné boxy na mobily. Do těch žáci, kteří si do školy telefon přece jen přinesou, mobil uloží na začátku vyučování, přístroj bude bezpečně uzamčen a na konci vyučování si jej vezmou,“ sdělil místostarosta Pavel Bartoň.

Celkové náklady na pořízení skříněk činí 159 tisíc korun. Školy, které již disponují uzamykatelnými šatními skříňkami, je využijí.

„Připevnění skříněk na stěnu ve škole provedou školníci,“ dodala mluvčí radnice Jana Raszková.