Krajskými spoji i MHD se lidé ve Zlíně a Otrokovicích svezou na jednu jízdenku

Cestování s přestupy bude ve Zlíně a Otrokovicích jednodušší. V budoucnu bude cestujícím na krajské vlaky, autobusy a tamní městskou hromadou dopravu stačit pouze jedna jízdenka. Umožní to společný tarifní systém, který by měl začít fungovat do konce letošního roku.

MHD ve Zlíně. Ilustrační video | Video: DENÍK/ Zuzana Rašková