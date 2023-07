Vybrat si ve Zlíně podnik, když u sebe máte jen kartu, není problém. Naproti Obchodního domu v tržnici sídlí Nepálsko-indická restaurace Makalu. Restaurace oblíbená mezi zaměstnanci okolních firem zejména pro přívětivou cenu meníček a velikost porcí, má platební terminál pro platbu kartou.

Podniků Baltaci najdete ve Zlíně hned několik, ať už jako expresní bistro nebo restauraci či hotel. Ve všech provozovnách můžete také platit bezhotovostně.

Bez peněz do hospody nelez aneb Kde v Hradišti nepochodíte s platebními kartami

Ve Svitu sídlí oblíbená Plzeňská restaurace, která kromě zlatavého moku nabízí tradiční českou kuchyni a speciality k pivu a z grilu, a nedaleko náměstí Míru je zase Kozlovna Celnice s tankovým pivem. Obě zákazníkům umožňují platby kartou.

Hospoda na Pinduli stojící těsně za Zlínem je častým cílem nejen výletníků. Na otázku, zda zde zákazníci mohou platit kartou, odpověděla jednatelka Hana Pilíková jednoznačně: „Samozřejmě, že ano.“

I mezi oblíbenými podniky jsou výjimky

Comic Cone food truck sice není typická restaurace, ale má neustále vyprodáno a mezi Zlíňany je trendy podnikem. Přesto, že tady na burger musíte jít s peněženkou v kapse. „Karty nebereme, fungujeme jen cash, v případě „nouze“ můžou zákazníci zaplatit QR kódem. Ale upřednostňujeme platbu v hotovosti,“ říká provozovatelka Anna Mlýnková.

Lidé si na to zvykli. „Terminál jsme měli rok, ale zrušili jsme ho. Není zase tolik těch, kdo u sebe nemají hotovost a potřebují platit kartou. Kvůli vysokým poplatkům bance se nám terminál nevyplatil,“ vysvětluje provozovatelka.

Také legendární Bistro Kudlov v lesích Kudlova u Zlína přijímá pouze platby v hotovosti. I když majitelé o platebním terminálu uvažovali. „Bylo by to pro nás ale komplikované, protože tam máme provozovny dvě. Já cukrárnu, manžel bistro, jedno je s DPH, druhé bez,“ popisuje majitelka Aneta Jarcovjáková.

Vše evidujeme, jako při EET. Dva terminály se nevyplatí

Museli by tedy mít dva terminály, a to se jim prý nevyplatí. „Takže jsme zůstali u hotovosti. Občas to některé zákazníky, kteří k nám přijíždějí poprvé, překvapí, ale většina to respektuje,“ dodává cukrářka. Jak říká, i když už EET nefunguje, stále jedou v jeho režimu a vše evidují.

Pokud si rádi pochutnáte na tradičních vietnamských jídlech, vedou vaše kroky do Phólévkárny ve Svitu. Phở bò, phở gà, Bún bò Nam Bộ, Bún chả, jarní závitky, letní závitky, smažené nudle, smažená rýže, pekingská kachna, krevetové lupínky. Na všechny tyto dobroty si připravte hotovost. „Karty nebereme, pouze hotovost a stravenky,“ reagovala na dotaz obsluha bistra.