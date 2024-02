Po pohřešovaném osmašedesátiletém muži pátrali policisté na Zlínsku. Seniora nalezli uzamčeného v jeho dílně, kde ležel na zemi neschopný pohybu. Dveře místnosti museli vypáčit. Muže si poté do péče převzali zdravotníci.

Policisté ze Zlína zachraňují pohřešovaného seniora z uzamčené dílny; 23. února 2024 | Video: Policie ČR

Pohřešování osmašedesátiletého muže ze Zlína oznámili policistům jeho rodinní příslušníci s tím, že ho neviděli už od předchozího dne, kdy odešel do své dílny. Mobilní telefon nezvedal.

Po muži začali pátrat policisté prvosledové hlídky. „Když ho nenašli na místech, která obvykle navštěvoval, vydali se do jeho dílny zjistit, zda nebude právě tam,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Dveře dílny byly uzamčené, zevnitř se ale ozývaly zvuky. „Muž uvnitř komunikoval, ale jen velmi potichu a nesrozumitelně. Policisté tušili, že bude mít pravděpodobně nějaký zdravotní problém,“ přiblížila mluvčí.

Hlídka si prostřednictvím operačního důstojníka na místo vyžádala záchranáře. Na jejich příjezd však policisté nečekali, rozhodli se dostat co nejrychleji do dílny a muži poskytnout pomoc.

„Pomocí nářadí vypáčili desku, která tvořila vnější příčku dílny, tím se lépe dostali k zárubni dveří a za pomoci šroubováku se jim po několika okamžicích podařilo dveře otevřít. Celý zákrok trval pouze několik minut,“ popsala Kozumplíková.

Pohřešovaný muž ležel hned za dveřmi v nepřirozené poloze. Nebyl schopný pohybu a neuměl policistům vysvětlit, co se mu stalo. „Policisté muži před příjezdem záchranářů poskytli předlékařskou pomoc. Záchranáři si ho poté převzali do své péče a převezli ho do nemocnice,“ doplnila Monika Kozumplíková.