Ve hře je několik variant - bydlení pro mladé, univerzitní kampus, podnikatelské prostory, sportovní komplex nebo kulturní zázemí. Hejtmanství v dubnové anketě vyzvalo k vyjádření i veřejnost.

Podle průzkumu, který si nechala vypracovat Česká televize, by 39 procent dotazovaných v místě rádo vidělo nové byty, čtvrtina respondentů si myslí, že by pozemky měly být využity pro zdravotnictví a jen 8 procent si místo do budoucna spojuje se vzděláním.

Deník zjišťoval, jak by pozemky využili jednotliví kandidáti na hejtmana Zlínského kraje. Všechny odpovědi devíti oslovených lídrů najdete ve videu.

Otázka: Co by měl kraj podle vás postavit na pozemcích ve Zlíně-Malenovicích? A Proč?

Je to hodnota, kterou Zlínský kraj získal do svého majetku

Podle Radima Holiše kraj stále zbavuje pozemky zátěže z historicky špatných smluv.

„Ta práce ještě bude pokračovat. Ale pokud se nám podaří zcelit všech 16 hektarů, tak je to jedna z nejvýznamnějších zón pro Zlínský kraj,“ říká Radim Holiš.

Hejtmanství zahájilo úvodní diskusi nad tím, co by na místě mohlo být. Do debaty chce zapojit vedle obyvatel město i univerzitu. Poté vznikne nejprve urbanistická a poté architektonická studie, která kompletně zodpoví na otázku, co všechno se na území v Malenovicích vejde.

„Za mě je záměr pro jednu nemocnici na takové ploše velká škoda,“ dodává Radim Holiš.

Na pozemcích musí být nemocnice

„Na těch pozemcích jednoznačně musí vzniknout nová nemocnice. A v nové nemocnici musí zůstat poliklinika. Máme již vypracovaný záměr, který je čtyři roky starý,“ říká Jiří Čunek.

Studii podle něj vypracovalo společně město a kraj. Je v ní plánováno i bydlení pro mladé rodiny, kampus, bydlení pro seniory, mateřské školky.

Energetické centrum pro kraj

Podle Tomáše Chmely je potřeba řešit i témata jako energetická bezpečnost nebo odpadové hospodářství.

„A myslím si, že je to ideální pozemek pro to, aby zde vzniklo energetické centrum nejenom města Zlína, ale celého kraje,“ říká Chmela.

Projekt by podle něj obsahoval různé způsoby získávání energií z obnovitelných zdrojů a zároveň tímto způsobem by se mohla edukovat i veřejnost, včetně dětí ze škol, školek a podobně.

„Tak, abychom kraj udělali skutečně zeleným,“ dodává Chmela.

Tomáš Goláň má místo jednoznačně spojené se studentským kampusem.

„Naše vysoká škola potřebuje nové studijní obory a sportoviště, které ji zatím chybí,“ nastiňuje svou představu. Studium by se podle něj mělo zaměřit především na vývoj čipů.

„Je to strategická věc. Čipy máme ve varných deskách, hodinkách i telefonech, v kritické infrastruktuře, systémech, které zajišťují obranu,“ vyjmenovává Goláň.

Pokud se podle něj univerzita zaměří na problematiku čipů, přiláká studenty a vytvoří v regionu velmi kvalifikovanou pracovní sílu.

„Potřebujeme prostor, kde se budou tyto vědomosti rozvíjet – studentský kampus,“ doplňuje Goláň.

David Nepimach by byl pro, aby kraj pozemky v Malenovicích nabídl k prodeji.