Silničáři dokončili práce v úseku mezi křižovatkami ulic Gahurova a Březnická a místo původně plánované soboty 3. srpna úsek zprovoznili už z neděle 28. na pondělí 29. července.

V pondělí se přesunuli o pár desítek metrů dále a začali opravovat úsek od křižovatky ulice Březnická po ulici Antonínova. Jde o závěrečné práce v úseku, kde se nachází také křížení s místními komunikacemi v Čiperově ulici a místní komunikací vedoucí ze svitovského areálu.

Doprava ve směru na Otrokovice povede vždy v jednom pruhu a bude se opravovat po etapách. Konec prací je podle harmonogramu naplánován na čtvrtek 15. srpna, ale pokud bude vše pokračovat v dosavadním tempu, hotovo bude dřív.

Jako první začne oprava pravého pruhu se zachováním odbočení do Antonínovy ulice a do areálu Svitu. Odbočit do této ulice ale nebude možné, když se začne opravovat levý jízdní pruh. Všechny spoje MHD zajíždějící do Antonínovy ulice se převedou na Sportovní halu (linky 7, 13, 14, 35 a 36).

Přechod pro pěší, který leží v úseku prací, bude uzavřen. Pro chodce je určena trasa podél silnice I/49, a to na nejbližší přechody přes silnici.

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice povede ulicemi Okružní a Gahurova, dále po místních cestách v ulicích Nábřeží a Přímá - konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné.

V rámci druhé části stavebních prací (etapa 8 na vyobrazení) nebudou moci vozidla odbočovat z Březnické ulice doleva na Otrokovice. Objízdná trasa povede po ulicích Štefánikova, Osvoboditelů a po silnici I/49 (třída T. Bati).