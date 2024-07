Nový IT systém prodlužuje a násobí úkony při vyřizování žádostí o stavební povolení. Na to, že nasazení systému od července může vyvolat problémy, už stavební úřady upozorňovaly Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dlouho dopředu. To má ale za to, že naopak díky němu bude a je vše snazší.

„Díky digitalizaci bude možné veškerá povolení, vyjádření a dokumentaci dostat on-line. Všechny dotčené a stavební úřady, stavebníci budou pracovat a komunikovat v propojených systémech. Budete přesně vědět, v jaké fázi je vaše žádost, kdo se už vyjádřil, kde se případně zasekla,” sliboval v dubnu při představování systému ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Jenže realita po spuštění Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ), jak se nazývá, je jinde.

Své o tom ví například na zlínském stavebním úřadě, kde sice měli všechna potřebná zařízení jako notebooky a podobně ke spuštění online stavebního řízení k dispozici, avšak problém je v samotném systému.

„V rámci systému nejsou dosud zprovozněny základní funkcionality, které by ulehčily práci stavebním úřadům, tak jak to bylo slibováno. Naopak, práce vyžaduje opakované zadávání některých údajů, program není uživatelsky přívětivý - je nepřehledný, neintuitivní,“ reagoval na dotaz Deníku mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Povrchní školení a nepřipravenost systému

Spuštění systému ve Zlíně předcházelo školení, které bylo formou několika krátkých (dvou až čtyřminutových) videí a následně úředníci absolvovali tři bloky hodinových webinářů.

„Zde byla digitalizace představena velmi povrchně, bez jakýchkoli konkrétních příkladů, a to ani průběh nejjednoduššího řízení. Na základě proběhlých školení i návodů ve formě metodických pomůcek nedokáží pracovníci tento program efektivně používat,“ uvedl Melzer s tím, že pracovníci stavebního úřadu neustále komunikují se stavebníky i dotčenými orgány a hledají správný postup v rámci řešení problematiky stavebních řízení.

Se systémem nejsou spokojeni ani v Otrokovicích.

„Přesto, že stavební úřad vyvinul maximální úsilí, aby byl na příchod nového systému připraven a mohl absolvovat potřebná zaškolení a vyzkoušení před zahájením ostrého provozu, nemohlo se tak stát, vzhledem k nepřipravenosti systému za strany státu,“ prozradila mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová s tím, že před samotným spuštěním systému dostali pracovníci úřadu prezentaci nefunkčního produktu, který si nemohli vyzkoušet.

„Avizovaná školení ze strany MMR proběhla formou reklamy produktu ISSŘ, nikoliv informací, jak se s programem pracuje,“ sdělila.

Převažuje nespokojenost, zdržuje práci

Systém je v provozu více než tři týdny a problémy přetrvávají i nadále.

„Manuál k ISSŘ obdrželi pracovníci 28. června, bohužel návod neodpovídá pracovnímu prostředí systému a obsahuje spoustu funkcí, které v ISSŘ nejsou,“ prozradila mluvčí.

Zkušenosti otrokovického stavebního úřadu jsou podobné jako ve Zlíně - systém nefunguje, je nepřehledný a zmatečný.