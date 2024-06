Novinka však mezi některými zákazníky příliš kladný ohlas nesklidila.



„Po středně velkém nákupu o deseti položkách jsem byl šokovaný, ani jedna z asi šesti pokladen nebyla otevřena. Když jsem se u prodavače domáhal otevření klasické pokladny, slušně mi vysvětlil, že musím použít samoobslužnou,“ popsal svou zkušenost Antonín B. ze Zlína. Nepřál si zveřejnit celé jméno, ale redakce ho zná.

Měl si stěžovat na bezplatné lince

„Osobně nemám rád samoobslužné pokladny, občas je využívám ve špičkách, pokud mám v košíku opravdu jen pár položek, do pěti kusů. Nyní jsem měl ale košík plný, pečiva, jogurtů, nanuků. Po více kusech. A to se mi opravdu nechtělo po jednom markovat, ani to pořádně neumím. Každý obchod to má trochu jiné, nějaký čas pak trvá, než se zorientujete,“ řekl.