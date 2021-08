Zlín se zapojí do prestižního výzkumu. Data pomůžou českému vzdělávacímu systému

Do konce října bude ve Zlíně probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Výzkumu se Česká republika účastní po boku dalších 32 zemí z celého světa.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

„Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny a každý respondent obdrží za účast finanční odměnu. Data budou uchována jako přísně důvěrná. Použita budou výhradně pro účely výzkumu,“ uvedl za zlínskou radnici mluvčí Tomáš Melzer. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému a umožní lépe plánovat opatření pro rozvoj dovedností občanů.