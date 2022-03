Nejen Zlíňané si v dubnu připomenou osobnost legendárního zlínského běžce, pracovníka firmy Baťa a vítěze čtyř olympijských medailí, jenž by v září oslavil sté narozeniny.

„Zážitkové setkání je jednou z mnoha akcí, kterými město vzdává hold velkým osobnostem své již sedmisetleté historie. Atletův odkaz přijde ocenit například triatlonistka Helena Kotopulu, aerobička Vanda Šimková či trenérka mažoretek Alena Krčmářová,“ popsala za pořadatele Jana Kubáčová, hlavní manažerka oslav 700. výročí města.

Běh, jóga i slackline

Celý den bude moderovat samotný Zátopek, kterého ztvární herec Městského divadla Zlín Pavel Vacek.

Do netradičního běžeckého klání se může přihlásit každý, bez ohledu na běžecké schopnosti. Závodit se bude ve třech kategoriích, a to nejkreativnější kostým, nejoriginálnější styl běhu a nejrychlejší zdolání trati. Registrovat se lze na webu www.behyzlin.cz/event/42,případně také na místě. Akce potrvá od 10 do 18 hodin.

„Na místě budou připraveny další aktivity a workshopy, včetně možnosti vyzkoušet si běžecké techniky Emila Zátopka pod vedením profesionálů. Mezi sportovní stanoviště patří například akrobatická jóga, kangoo jumping, slackline či retro olympiáda,“ přiblížila program Kubáčová.

Originální vzpomínku bude možné pořídit ve fotokoutku. Během dne vystoupí mažoretky SDOM a zahrají kapely Pro Tebe, Apoaché, F-dur Jazzband a ZUŠ Zlín.

„Výtěžek z dobrovolného startovného poputuje ve prospěch Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Zážitkový happening na počest Emila Zátopka je součástí Víkendu otevřených sportovišť, který se uskuteční 22. a 23. dubna na různých sportovištích ve Zlíně. Na této akci se veřejnosti představí místní kluby a organizace a zájemci si budou moci vyzkoušet celou škálu sportovních aktivit pod vedením profesionálů,“ pozval na dubnovou akci primátor Zlína Jiří Korec.