Veselilo se také zlínské náměstí Míru, které krátce po 13. hodině očekávalo příchod prvomájového průvodu. Mezitím si lidé mohli vychutnat příjezd historických vozidel.

„Marie, podívej, tímto jsem si tě vezl od oltáře,“ usmíval se senior Karel Doležel, který si vozidla se svou ženou prohlížel. Oba prozradili, že jsou spolu téměř čtyřicet let. A jestli si dali prvomájový polibek? „Třešně odkvetly, ale pusu si občas dáme,“ smáli se oba.

Hledání třešně na polibek

A jak to tedy bylo letos s tím líbáním pod třešní? Velice složité, protože třešně už skutečně odkvetly.

„Moje mě zatáhla v parku k jakémusi rozkvetlému keři, tak jsem ji musel políbit,“ přiznal se Ruda Pavlík.

„Celý rok mě zlobí a teď bych jí měl dávat pusu? A kde? Pod třešní? Tak tam mě jednou pohřbí, až mě ta moje umoří,“ smál se Honza Bartoš na dotaz, zda líbá svou ženu na Prvního máje pod třešní.

Letos se prvomájovou pusou nemohli pochlubit ani zlínští politici. Dokonce ani hejtman Jiří Čunek.

„Tuto tradici se ženou dodržujeme. Jenže jsem přijel z práce pozdě v noci, dokonce jsem utrhl větvičku, ale prý to neplatí, tak musím počkat, snad to ještě dnes stihnu. Mám v plánu ji vzít do Valašské Senice a tam jí určitě májový polibek dám,“ plánoval po poledni hejtman Zlínského kraje.

Více času pro přítelkyni by si přál zase primátor Zlína Jiří Korec. I když prý pár polibků v rámci prvomájových oslav rozdal, doma to nestihl. „Napravím to,“ slíbil.

Tradici polibku pod rozkvetlou třešní dodržuje i náměstkyně primátora Kateřina Francová, i když letos to prý vidí bledě. „Je to průšvih, všechny třešně brzo odkvetly,“ smála se radní.