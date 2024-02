Krajské fotbalové derby mezi Zlínem a Slováckem se blíží. Kromě hráčů a fanoušků se na nedělní utkání připravují také policisté, kteří tento zápas, stejně jako v předchozích případech, vyhodnotili jako rizikový. Utkání odstartuje v 15 hodin na zlínské Letné.

„Dohlížet nad bezpečností a veřejným pořádkem budou desítky policistů z řad pořádkové, dopravní či kriminální policie, psovodi, policisté na koních či členové antikonfliktního týmu,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Podle jeho slov budou policisté monitorovat všechna místa, kde se zástupy fanoušků budou pohybovat. Tedy mimo jiné i jejich cestu z vlakového nádraží na stadion.

Podle webu fotbalového Slovácka není na utkání organizován výjezd autobusem. Příznivci z Uherského Hradiště tak využijí především vlakového spoje s odjezdem z Uherského Hradiště ve 11:45 (Os 4308) a ze Starého Města v 12:01 (R 807 Moravan).

„Fanoušky Slovácka bych upozornil, že na železniční trati Otrokovice – Vizovice je v neděli plánovaná výluka. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna,“ připomněl policejní mluvčí.

Kolik fanoušků Slovácka do krajského města v neděli zavítá, zatím není jasné. „Určit počty hostujících fanoušků na zápas by z naší strany byla v současné době pouhá spekulace, zcela jistě to však budou desítky či spíše nižší stovky,“ sdělil Petr Jaroš.

Lidé by měli počítat, že zejména před zápasem před zápasem a krátce po jeho skončení může být doprava v okolí stadionu krátkodobě omezena. „Na místě budou policejní hlídky, které budou případné komplikace aktivně řešit,“ vzkázal mluvčí.

Utkání 21. ligového kola mezi Zlínem a Slováckem se mělo podle původních plánů konat v sobotu. Stejně jako hokejové derby Zlína se Vsetínem. Policisté však z kapacitních důvodů požádali o změnu termínů obou utkání. „Vzhledem k tomu, že původní termín byl u obou zápasů stejný (sobota), požádali jsme o jejich přeložení,“ uzavřel Petr Jaroš.