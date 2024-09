Standardně se na každém městském sportovišti platí. „Stadion mládeže byl výjimkou kvůli udržitelnosti dotace. Ta skončila, proto chceme, aby uživatelé začali platit,“ sdělil loni primátor Jiří Korec.

Na stadionu působí zejména ragbisté a atleti, ale také klub amerického fotbalu, baseballisté, triatlonisté, orientační běžci, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté či hasiči, městská nebo státní policie a střední i základní školy. Přesné statistické údaje, kolik lidí se za rok na sportovišti protočí, radnice neeviduje. Může se jednat o přibližně 25 tisíc osob, vychází-li se z počtů členů jednotlivých klubů a počtu škol, které na Stadionu mládeže pravidelně trénují nebo mají hodiny tělesné výchovy.

Zájem veřejnosti minimální

Veřejnost už rok platí jednorázově za využití stadionu 100 korun. Lidé si mohou také koupit měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo až roční permanentku. Za rok tak vyrazilo na zlínské sportoviště 173 zájemců, dalších 17 využilo předplatné. „Celkem se vybralo 17 300 korun z jednorázového vstupného a 17 600 korun na předplatných,“ upřesnil mluvčí radnice Tomáš Melzer.

close info Zdroj: Deník/Iva Nedavašková zoom_in Stadion mládeže ve Zlíně

Nejsou necelé dvě stovky zájemců na téměř 75tisícové město Zlín málo? „Dřív jsem si šla zaběhat na ovál po práci. Teď jdu radši do parku nebo k Dřevnici,“ přiznává třicetiletá Radka ze Zlína. Podotýká, že ji odrazuje jednak cena za vstup a také provozní doba. Stadion je veřejnosti otevřen jen od pondělí do pátku od 7 do 14 hodin a od 18 do 20 hodin. O víkendu má sportovní veřejnost na stadionu v srdci města smůlu.

Vstupné se zatím měnit nebude

Ceník platný od října 2023 radnice zatím měnit nebude. Částku, kterou město zpoplatněním stadionu získalo, však radnice nesdělila. „Peníze z pronájmu sportoviště jsou využity na úhradu provozních nákladů, plánovaných oprav a rekonstrukcí,“ ujistil mluvčí Melzer.

Roční náklady na provoz se pohybují okolo čtyř milionů korun. Podle ceníku stojí sportovní kluby hodina na travnaté ploše tisíc korun. Atletický ovál nebo sektor pro atletické disciplíny vyjde na 100 korun. Hodinové platby se týkají jen utkání, turnajů a soutěží. Školy zaplatí 100 korun za jednu vyučovací hodinu.

Sprcha po sportu pak vyjde na 150 korun, v neděli a státní svátky na 200 korun na hodinu. V případě, že by se rozhodla jít na stadion například firma v rámci teambuildingu, jsou částky za pronájem řádově vyšší. Hodina na travnatém hřišti uprostřed stadionu přijde na 3200 korun, hodina na jedné dráze 400 korun. Za pronájem šatny a sprchy zaplatí soukromá společnost od 300 korun za hodinu výše.

Sousední městské lázně mají v porovnání s tím hodinové vstupné pro dospělého 90 korun (o víkendu a svátcích 100 korun). Sportoviště i bazén provozuje tatáž městská společnost - Steza.