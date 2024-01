Strážníci dorazili na místo během chvíle, dotyčná už však mezitím restauraci opustila. Od svědků však strážci pořádku zjistili obsah jejích dotazů i ženin popis. Netrvalo dlouho a o pár ulic dál tazatelku nalezli.

„Jednalo se o ženu v nejlepším věku, která se hlídce svěřila se svými soukromými problémy, kdy jí manžel dlouhodobě odpírá tělesnou lásku,“ vylíčil zástupce ředitele zlínské Městské policie Pavel Janík.

Žena strážníkům vysvětlovala, že je ze své politováníhodné situace zoufalá. A proto ji napadlo, že se půjde do restaurace zeptat jiných mužů, co si o tomto myslí.

„Hlídka nešťastné ženě vysvětlila, že dotazy z takto citlivé oblasti mohou někoho pohoršovat a doporučila jí, aby i s manželem zvážili možnost vyhledání odborné pomoci. Jestli se tedy tyto řádky dostanou až k manželovi dotyčné dámy, měli bychom pro něj jistý tip na novoroční předsevzetí. A dost možná nejen pro něj,“ uzavřel událost Pavel Janík.

Zdroj: Cream Investments, Deník