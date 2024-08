Obchodní zástupci Obchodní zástupce - region Zlín a Uherské Hradiště Jmenujeme se SMERO a jsme velkoobchod s kancelářskými potřebami, drogerií, obalovými materiály, reklamními a dárkovými předměty a dalším bohatým sortimentem. Nejdůležitější jsou pro nás zákazníci a jejich příběhy, starosti a potřeby. Správným výběrem vybavení jim šetříme čas i peníze. Už od roku 1998. Právě teď hledáme samostatného a zodpovědného člověka se srdcem obchodníka, který svým zákazníkům doporučí kancelářské potřeby na míru. Nástup je možný ihned. Práce je vhodná i pro osoby OZZ/OZP. Náplň práce: o Každý váš pracovní den bude trochu jiný, záleží jak si domluvíte schůzky se zákazníky. Mezi ty patří firmy a veřejné instituce z regionu Zlín a Uherské Hradiště. o Na schůzkách zjišťujete potřeby a přání zákazníků a doporučujete jim vhodné věci z našeho sortimentu. o Po schůzce zákazníkovi nachystáte nabídku, vše zanesete do naší CRM databáze a můžete se pustit do vyhledávání a získávání nových zákazníků. o Na konci týdne je čas na pravidelný report vašemu nadřízenému. Jaký je náš ideální obchodní zástupce/zástupkyně: o Je stejně spolehlivý/á a zodpovědný/á jako ostatní SMERáci. o Navíc je samostatný/á, rád/a se učí nové věci a cestuje. K tomu potřebuje řidičský průkaz skupiny B. o Je komunikativní a snadno navazuje, udržuje a rozvíjí dlouhodobé obchodní vztahy. o Umí to s počítačem, hlavně se sadou MS Office. o Problémy řeší rychle a efektivně. Co nabízíme za dobře odvedenou práci: o SMERO je stabilní a úspěšná společnost, takže nabízíme především dlouhodobou spolupráci na pracovní smlouvu. Plný úvazek. o Jsme tým lidí, kteří se vzájemně doplňují a k pracovnímu i osobnímu růstu vám pomůže vedoucí minitýmu a obchodní asistentka. o Poskytneme vám firemní automobil, notebook a mobilní telefon. Po zapracování vše i k osobnímu užívání. o Plat dostanete vždy včas. Motivační mzdové ohodnocení odpovídající pracovní pozici, pracovnímu výkonu, výsledkům 28 000 - 50 000 Kč hrubého při plném úvazku. o 5 týdnů dovolené. o Stravenkový paušál cca 2 450 Kč měsíčně (116 Kč / pracovní den). o Příspěvek na pratelné 500 Kč měsíčně. o Kartu pro nákupy v obchodním řetězci. o Volné víkendy a svátky. o Samozřejmostí jsou také zaměstnanecké slevy na zboží. Životopis zašlete na e-mail prokesova.l@smero.cz kontaktní osoba: Lenka Prokešová 28 000 Kč

