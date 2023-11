V předvečer státního svátku si studenti Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně připomněli Mezinárodní den studenstva a události 17. listopadu v roce 1939 a také v roce 1989. Happening se konal před budovou rektorátu.

Studenti UTB Zlín si připomněli 17. listopad 1939 a 1989; čtvrtek 16. listopadu 2023 | Video: Iva Nedavašková

„Ne vždycky si uvědomuje, že za to, kde nyní jsme, jakým způsobem studujeme a jaké vzpomínky si nejen během studia vytváříme, vděčíme lidem, kteří tady byli před námi a bojovali za to, abychom nyní mohli žít život, který známe. Já sama jsem jim moc vděčná za to, že můžu,“ uvedla studentka Eliška Bubáková.

Advent ve Zlíně: Vyhlídkové kolo, vánoční kulturní program i unikátní bar

Akce začala před budovou rektorátu v 15 hodin. Během hudebního programu a proslovů studenti rozdávali trikolory a svíčky.

Účastníky čekal také doprovodný program: v aule Fakulty humanitních studií (U18) se promítal celovečerní snímek Havel a ve studentském klubu budovy U7 si studenti mohli ověřit znalosti v historickém kvízu následovaném takzvaným „vnitřním táborákem“ s kytarou.