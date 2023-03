/VIDEO, FOTOGALERIE/ Faraon, pirát nebo třeba kostlivec. Na zlínském Svahu se v neděli 19. března sice lyžovalo úplně naposledy, zato s velkou parádou. Tradiční karneval, který je spojen se zakončením lyžařské sezony, přilákal malé i velké.

Karneval na lyžích zakončil sezonu na zlínském Svahu. | Video: Jan Karásek/Dominik Pohludka

I když ve zbytku města není po sněhu několik týdnů ani památky, na Svahu se doposud stále lyžovalo. Letošní sezonu tam totiž zakončili příznivci zimních sportů až v neděli 19. března. A to tradičním karnevalem. Kdo přišel v kostýmu, měl navíc v tento den lyžování zdarma.

A tak si poslední příležitost udělat pár obloučků nenechala ujít celá řada návštěvníků. K vidění byl na sjezdovce třeba pirát, faraon, papoušek, čarodějnice a řada dalších masek a kostýmů.

Teplé a slunečné počasí navíc na Svahu dotvářelo příjemnou pohodovou atmosféru a tak si návštěvníci poslední lyžování užili se vším všudy.

Zlínský Svah nebyl jediným místem, kde se o víkendu lyžovalo naposledy. Sezonu v neděli završili také na sjezdovce Horal v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Lyžařskou sezonu tam ukončují pravidelně s posledním týdnem jarních prázdnin už několik let.

Zájem o lyžování totiž poté zcela opadá a provoz vleku nemá smysl. „Hned v příštím týdnu se pustíme do pravidelné jarní údržby hotelu Horal, který kvůli tomu bude od 19. do 24. března zavřený, a to včetně relaxačního centra Wellness Horal. Už se začínáme chystat na letní sezonu a hlavně blížící se Velikonoce, na které chystáme pro hosty pestrý doprovodný program s lidovými tradicemi a kurzy pečení mazanců či frgálů,“ uvedla mluvčí Resortu Valachy Martina Žáčková.

S končící lyžařskou sezonou tam jsou spokojeni, přestože návštěvnost sjezdovky mírně klesla. Naopak velký zájem byl o lyžařskou školu, kterou ve zvýšené míře využívali i dospělí.

„Návštěvnost hodně souvisela s počasím, které nebylo ideální. Občas i pršelo, bohužel zrovna o víkendech, které jsou z pohledu návštěvnosti nejdůležitější. Naše služby na druhou stranu naštěstí nejsou postaveny na lyžování, poskytujeme hlavně ubytování a máme dvě wellness centra. Když nebyly dobré podmínky na lyže, přesouvali se lidé do wellness. Návštěvnost termálních bazénů se díky tomu letos v zimě naopak mírně zvýšila. Také s obsazeností hotelů jsme spokojení,“ zhodnotil generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.