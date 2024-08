Tradiční akce pro milovníky velkých aut má letos zázemí v areálu letiště ve Slušovicích. Svoje brány otevře v pátek v 17 hodin, kolem 18.30 hodin pak odjedou trucky do Zlína, kde budou od 19.30 do 20.30 vystaveny na ulici Hradská.

Ve 21 hodin bude následovat večerní spanilá jízda osvětlených trucků centrem Zlína, přes sídliště Jižní Svahy do Kostelce, Štípy, Velíkové a přes Hrobice zpět do Slušovic. Spanilá jízda projede městem celkem dvakrát, a to v pátek večer a v sobotu v 11.15 hod.

S průjezdem několika desítek trucků Zlínem bude souviset dopravní omezení v ulicích města. „Na poklidný průjezd městem budou dohlížet desítky policistů z obvodních oddělení i z oddělení dopravní policie, nápomocní jim budou také strážníci Městské policie ze Zlína,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Buďte při svých víkendových cestách obezřetní a trpěliví, a pokud je to možné, raději se v inkriminovaných časech centru krajského města vyhněte, jinak riskujete zpoždění. Nesnažte se zařadit do kolony jedoucích kamionů, zejména při spanilých jízdách městem,“ dodala mluvčí.

Vizovické trnkobraní: policisté si posvítí na drogy i alkohol

Policie se připravuje také na Vizovické Trnkobraní. „Desítky policistů z obvodních oddělení, dopravní policisté, kriminalisté a policisté na koních i se služebními psy budou v pohotovosti od pátečních ranních hodin až do neděle večer kvůli několika tisícům návštěvníků festivalu ve Vizovicích. Ve zvýšené míře budou dohlížet na pořádek v ulicích města, procházet stanovými městečky, kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu a absenci alkoholu a drog u řidičů za volanty automobilů,“ informovala Kozumplíková.

Spolupracovat s policisty bude stejně jako při červencovém Masters of Rock také Letecká služba Policie České republiky, která bude podle Kozumplíkové své technické prostředky využívat v nočních hodinách v závislosti na aktuální situaci a konkrétních podmínkách.

„Upozorňujeme návštěvníky festivalu, aby byli obezřetní a převzali zodpovědnost nad svými osobními věcmi, cennostmi a penězi. Berte si proto svoje osobní a cenné věci s sebou a neztrácejte je z dohledu. Každoročně se zabýváme krádežemi jak ze stanů, tak ze zaparkovaných automobilů, v nichž návštěvníci často nechávají viditelně na sedadlech elektroniku, kabelky či batohy,“ popsala Monika Kozumplíková.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Zároveň vyzvala řidiče, aby se při průjezdu Vizovicemi drželi pokynů policistů a pořadatelů a k parkování využívali pouze místa k parkování určená, zejména záchytné parkoviště za provozovnou firmy Sykora.

„Všímejte si chodců, jež se budou ve vysoké míře pohybovat po všech komunikacích ve Vizovicích, a přizpůsobte jim svou rychlost. Pokud si nebudete jistí svou střízlivostí, můžete před usednutím za volant bez obav navštívit Obvodní oddělení Policie České republiky ve Vizovicích a dechovou zkouškou zjistit, zda můžete řídit,“ uzavřela Kozumplíková.