V Uherském Brodě skončila v lednu dětská pohotovost. Zrušení lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost způsobil nedostatek pediatrů a neochota sloužit nad rámec své běžné praxe. Hrozí něco podobného i na jiných místech ve Zlínském kraji? V krajském městě se pacienti nemusí bát, že by museli za lékařskou péčí v akutním případě dojíždět. „Dospělá i dětská pohotovost funguje bez omezení,“ sdělila mluvčí Krajské nemocnice T. Bati Dana Lipovská.

Situaci kolem lékařských pohotovostních služeb pro děti a dorost zjišťujeme i v dalších městech, 10. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Dětská pohotovostní služba ve Zlíně je však od května loňského roku přestěhovaná do budovy č. 32 (porodnice). Ordinační hodiny jsou v pracovní dny od 17 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Dospělí pacienti najdou pohotovost v 23. budově, každý den od 17 do 21 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 21 hodin.

Ani v Kroměříži není pohotovostní služba ohrožena. „V Kroměřížské nemocnici je tato služba zajišťována bez omezení,“ ujistila čtenáře Deníku mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Slaměnová.

V nemocnici funguje pohotovost pro děti i dospělé normálně. Dětská je v provozu denně do 20 hodin. Ve všední dny od 17 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Zájemci ji najdou v budově A – Dětské oddělení.

„Pohotovost pro dospělé najdou pacienti v přízemí budovy L, za nemocnicí směr Rataje,“ doplnila Slaměnová. Pohotovost funguje ve všední dny přesně od 17 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

Také ve Vsetíně funguje pohotovost pro děti i pro dospělé normálně. „Provoz dětské pohotovosti je plně zajištěn,“ informovala mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková. Je v provozu je denně do 22 hodin. Ve všední dny od 17 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin. Pacienti ji najdou v přízemí polikliniky.

Pohotovost pro dospělé najdou zájemci v přízemí pavilonu G. „Je v provozu denně do 20 hodin,“ doplnila Plačková. Pohotovost pro dospělé funguje ve všední dny od 17 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

Uherskohradišťská nemocnice uzavřela v minulých dnech kolektivní smlouvu pro rok 2024. Pohotovosti pro dospělé, děti i dorost jsou zajištěny.

Pohotovost pro děti sídlí v 5. patře budovy D, v pracovní dny lékaři ordinují od 17 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Pohotovost pro dospělé sídlí v přízemí stejné budovy. Pacienti jsou ošetřeni v pracovních dnech od 17 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

V Uherském Brodě byl nedostatek pediatrů. Dětská pohotovost zde fungovala vždy o víkendech a svátcích od 8 do 15 hodin.

„Dva z pediatrů teď ze systému osmi sloužících lékařů vypadli. Sloužící, velmi ochotní lékaři jsou ve vyšším seniorském věku, je jich ale málo a nikdo další je v jejich snaze nepodpořil. Přes veškeré úsilí vedení záchranky i Zlínského kraje, včetně nabídky nadstandardních finančních podmínek, se adekvátní počet lékařů nepodařilo v tuto chvíli zajistit. Z jednání vyplynulo, že oslovení pediatři dávají přednost volnému času,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta.

České zdravotnictví trápí nedostatek lékařů a neochota mnohých sloužit nad rámec běžné praxe. Prosincové protesty zdravotníků ovlivnily provoz specializovaných ambulancí a lékařských pohotovostní služeb.