Cílem akce je podle organizátorů zvýšit zájem o robotiku a programování. „Robotické kroužky jsou čím dál oblíbenější na celé řadě základních a středních škol, které robotiku již také postupně zařazují do osnov předmětu informatiky,“ dodala mluvčí univerzity Petra Svěráková.

A jak celá soutěž probíhala? Do letošního ročníku se přihlásilo hned několik desítek účastníků, kteří byli rozděleni do tří kategorií – do 16 let, do 19 let a nad 19 let.

Základem je důkladná příprava

Účastníci si na místo konání přinesli již vlastního robota, kterého většinou sestavili ve svých kroužcích. Museli ho naprogramovat a na soutěž dokonale připravit tak, aby mezi ostatními roboty, se kterými se vzájemně utkají, obstál. Ideálně zvítězil.

„V kategorii Robosumo se mi líbí především to, že si žáci a studenti hrají s Legem, ale zároveň u toho přemýšlí. Musí vymyslet takové robota, který vytlačí toho druhého z kruhu,“ popsal Jiří Vojtěšek. „Zároveň se tak učí programovat, protože roboti musí pracovat sami, nikdo je nesmí řídit. To znamená, že soutěžící je položí do kruhu, zapnou na povel a robot potom musí najít sám druhého robota a toho vytlačit ven. Jsou tam pevně daná pravidla, co se týká například velikosti i váhy samotných robotů,“ přiblížil děkan.

Vše musí robot zvládnou sám, bez pomoci člověka

Samotné soutěži tak předcházela důkladná příprava jednotlivých družstev. Nic se nesmělo ponechat náhodě, robot musel fungovat přesně tak, jak ho studenti naprogramovali.

„U sledování čáry je to zase tak, že studenti musí udělat robota, který pojede podle namalované čáry a musí být co nejrychlejší, opět sám, bez pomoci člověka. U robota uklízeče robot sbírá Lego kostičky z plochy a uklízí je sám do krabice, opět na čas,“ dodal Jiří Vojtěšek.

Vůbec poprvé se soutěž Robogames uskutečnila na FAI UTB v roce 2017. „V letech 2020 a 2021 se kvůli covidové pandemii soutěž nekonala. Účast v soutěži je bezplatná, akce je velmi oblíbená také u partnerských firem, které soutěžící podporují nejrůznějšími cenami,“ uzavřela Petra Svěráková.