/FOTO, VIDEO/ Pietní shromáždění k uctění památky obětí čtvrteční tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uspořádali v pátek dopoledne zástupci Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně u budovy rektorátu na náměstí T. G. Masaryka.

Pietní akt u budovy rektorátu UTB ve Zlíně, 22. prosince 2023. | Video: Dominik Pohludka

„Nejen akademická obec Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ale celá Česká republika je šokována událostmi, které se včera staly na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem, kteří tuto včerejší událost nepřežili a také zraněným. V rámci vyjádření naší soustrasti a podpory Karlově univerzitě, otevíráme pietní místo před rektorátem,“ řekl rektor UTB Milan Adámek.

Výuka na zlínské univerzitě probíhá. „Na některých fakultách ještě dobíhá, ale je to v minimální míře. Některé budovy jsou uzavřeny podle potřeb. Centrálně však univerzita uzavřena není. Na tom jsme se dohodli v rámci krizového štábu,“ dodal Adámek.

Štáb, který zasedl už včera, přijal také bezpečnostní opatření. „Máme od dubna vypracovány bezpečnostní strategie a bezpečnostní politiky, které implementujeme. Sdělovat je však nebudu, protože by to samo o sobě mohlo být rizikem,“ vysvětlil rektor.

Zavést bezpečnostní opatření, která by byla vždy stoprocentní podle Adámka asi není možné. „Probíral jsem to s majorem Vaňkem. Pokud zavedete například bezpečnostní rám, může se stát, že se aktivní střelec do budovy sice nedostane, ale půjde třeba na náměstí,“ uvedl Adámek.

Fyzické zabezpečení tedy podle něj nejspíš není nejvhodnější cestou. „Zkušenosti ze světa ukazují, že největší opatření jsou pravidelná bezpečností cvičení, která budou absolvovat zaměstnanci a studenti,“ doplnil Milan Adámek.

Při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na pražském Palachově náměstí tři dny před Štědrým dnem zemřelo 14 lidí, více než dvacet jich utrpělo zranění a desítky dalších prožily nejhorší chvíle svého života.

Zlínská UTB už včera vyjádřila na svých webových stránkách hlubokou soustrast všem rodinám obětí i zraněným, zároveň také vyjádřila maximální podporu akademické obci Univerzity Karlovy.