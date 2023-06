Oprava vodovodu uzavře přes léto Příkrou ulici ve Zlíně. Lidé bez vody nebudou

Obyvatelé ulice Příkrá ve Zlíně by měli zbystřit. Na konci června začne v ulici rekonstrukce páteřního vodovodu, který zásobuje rozsáhlé území v okolí Vodojemu Díly. Stavební práce významně omezí dopravu a částečně i pohyb chodců, ale dodávek vody do domácností se nijak nedotknou. Opravy potrvají do září.

Oprava vodovodního potrubí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Kubeš