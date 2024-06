Jakmile zákazník vrátí do otvoru obaly, kupříkladu plastové lahve, obdrží za ně slevové kupony, jež může následně uplatnit při svém nákupu. Odevzdat mohou lidé nepoškozené a nestlačené plastové lahve o objemu 200 mililitrů až tři litry s čitelnou etiketou a čárovým kódem. Automat naopak nepřijímá plastové obaly od mléka, oleje ani octa.

Jednorázové obaly lidé od loňského listopadu vracejí do speciálního zeleného automatu, který je umístěn v prostoru před vstupem do prodejny. Postup je u těchto nových lahvomatů obdobný jako při vrácení skleněných lahví.

„V naší prodejně ve Zlíně Čepkově bylo od startu projektu od listopadu 2023 do současné doby vráceno 12 742 PET lahví a 9 154 plechovek,“ prozradila na konci května mluvčí řetězce Renata Maierl.

„Výsledek ukazuje zájem ze strany zákazníků nejen o to, aby si systém zálohování vyzkoušeli v praxi, ale i to, že vracení obalů vzali za své a nedělá jim to problém,“ dodala mluvčí.

Jedním z nich je i Zlíňan Zdeněk Šenkeřík.

„Vracím PET láhve při každém nákupu. Většinou je za to nějaký slevový kupón na zboží. Nedělám to ale kvůli slevám. Spíše pro dobrý pocit, že se po přírodě nebude válet další plast,“ řekl.

Kaufland má aktuálně sedm testovacích provozoven. Kromě Zlína je možný zpětný odběr plastových lahví a plechovek také například na prodejně v Olomouci, Šternberku, Praze či Pardubicích.

„Zlínská prodejna zaujímá čtvrté místo v počtu množství vrácených obalů na našich testovacích prodejnách,“ prozradila Maierl.

Kromě prodejny na Čepkově zatím řetězec neplánuje zavést další testovací provozovny ve Zlínském kraji.

„Čekáme, jak se bude vyvíjet jednání o zákonu k zálohovacímu sytému,“ uvedla Renata Maierl.

K povinnému zálohování plastových lahví a plechovek by v Česku mělo dojít od roku 2026. Záloha na PET lahve a plechovky by měla v budoucnu činit minimálně čtyři koruny. Systém zálohování plastových lahví a plechovek funguje v šestnácti evropských zemích. Od února začalo nově zálohovat Irsko. Slováci zálohují od roku 2022, Němci už dvacet let. Od příštího roku se plánují přidat v Rakousku či Polsku.