Lidé mohou přihlásit do soutěže jak zahrady a předzahrádky, tak i květinovou výzdobu oken a balkonů u rodinných i bytových domů.

„Uzávěrka přihlášek do jarní části soutěže, která není rozdělena do kategorií, je 8. dubna. Možnost přihlášení se do letní části končí 30. červnem,“ upřesnil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Zájemci o účast se mohou hlásit hned několika způsoby, a to přes městský web www.zlin.eu (v dolní části vpravo na úvodní stránce je umístěný banner), e-mailem zaslaným na kristynakralova@zlin.eu, nebo na telefonu 577 630 363. Vyhodnocení soutěže se uskuteční v červenci a srpnu.