/FOTOGALERIE, VIDEO/ Události v roce 1989 obrazem ve Zlíně připomíná výstava více než stovky dobových fotografií, plakátů a videozáznamů v Kolektivním domě.

Výstava Listopad 1989 ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

Prohlédnout si výstavu mohou návštěvníci od úterý do pátku a v neděli od 15 do 18 hodin až do 30. listopadu (pouze 24. 11. bude zavřeno).

Ve středu 29. listopadu v rámci doprovodného programu zahraje a zazpívá Adam Kořán písně Karla Kryla.

