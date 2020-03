Krizový štáb města vyzývá k respektování nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky. Zároveň v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 vydává následující opatření:

1) Uzavření všech mateřských škol s platností od pondělí 16. března 2020.

2) Změny v provozu zlínské MHD s okamžitou platností:

- v trolejbusech a autobusech bude zrušen doplňkový prodej jízdenek u řidičů;

- bude zastaven nástup i výstup cestujících předními dveřmi vozidel MHD, přední dveře se nebudou otvírat;

- dále pak s platností od pondělí 16. března 2020 budou v pracovních dnech jezdit vozidla MHD podle jízdních řádů platných pro prázdninové období („Pracovní dny L a Z“).

3) Omezení provozu magistrátu města Zlína platností od pondělí 16. března 2020:

- v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu, budou osobní jednání na útvarech Magistrátu města Zlína fungovat na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy;

- výjimkou budou provozy pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, řidičských průkazů a evidence vozidel – v budově L. Váchy 602 (zde i v pátek 8 – 12 hodin);

- v úterý, čtvrtek a pátek budou budovy a pracoviště magistrátu pro veřejnost uzavřeny;

- k vyřizování svých záležitostí využijte prosím e-mailové kontakty, telefonní spojení a objednávkový systém. Informace naleznete na webu www.zlin.eu a telefonním čísle 577 630 111.

4) Uzavření pavilonů v ZOO Zlín s okamžitou platností:

- pro veřejnost budou uzavřeny všechny vnitřní expozice



5) Omezení provozu budovy Městské policie s okamžitou platností:

- omezení vstupů budou platit i pro budovy Městské policie;

- lhůty pro dořešení přestupkového jednání budou prodlouženy do 60 dnů.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice již přijal opatření, kterým by se měla snížit pravděpodobnost přenosu infekcí ve vozidlech MHD. V trolejbusech a autobusech se po návratu do vozovny důsledně dezinfikují všechny části interiéru, kterých se dotýkají ruce cestujících. Nad rámec běžného úklidu pracovníci DSZO už přibližně dva týdny důsledně otírají mokrým hadrem s dezinfekčním prostředkem všechna madla, tyče, závěsná držadla i okraje sedadel, které přicházejí do kontaktu s rukama cestujících. Vozidla, která se vracejí po ranní dopravní špičce do depa a znovu vyjíždějí odpoledne, procházejí dezinfekcí dvakrát denně.

Na základě doporučení Bezpečnostní rady města jsou od 11. 3. 2020 uzavřeny: Městské divadlo Zlín, Městské lázně Zlín, Památník Tomáše Bati, Alternativa – kulturní institut Zlín, Kongresové centrum Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů a kluby seniorů.

