Klinická logopedka pracuje s novorozenci přímo na oddělení, v terapii pokračuje i po propuštění domů. „Maminkám předem řeknu, aby si s sebou do ambulance přinesly vše, co souvisí s procesem krmení, takže různé typy saviček, lahviček, lžiček. Na základě toho instruuji maminku, ať maximálně využije motorických dovedností dítěte v rámci pusinky,“ přibližuje logopedka.

„Když zjistím obtíže, snažím se ukázat mamince, jak v pusince miminka funguje koordinace rtů, jazyka, čelisti. Pokud přetrvávají problémy, volíme adekvátní savičky nebo typ krmení, například cévkou po prstu nebo stříkačkou tak, aby to pro miminko nebylo do budoucna nijak traumatizující,“ řekla Tereza Blahová, klinická logopedka na Novorozeneckém oddělení KNTB.

Tyto neduhy mohou negativně ovlivnit kojení a příjem potravy. Nejdůležitější je začít s terapií co nejdříve. Klinický logoped může začít pracovat i s předčasně narozenými dětmi de facto hned po narození.

Maminky učí, jak dávat miminku lžíci, neotírat ji o zoubky, o patro ani o ret, využít maximální potenciál dítěte, aby si v mezích svých schopností zvládlo během krmení vzít co nejvíce jídla samo.

Svůj význam má podle Blahové například i olizování, takže je dobré neustále neutírat miminku okolí úst. Cílem je, aby nepřetrvávaly patologické vzory, které si děti fixují v raném věku.

Třeba když tříleté dítě jí stále jen stravu typu pyré. „Mnohdy taková patologie trvá tak dlouho, že se následně těžko odbourává. Proto chceme děti s těmito obtížemi zachytit co nejdříve. Ústa by se jim měla v rámci orálně-motorických pohybových vzorů vyvíjet tak, jak je běžné. V té souvislosti by jim pak neměla dělat problém ani řeč, která je z hlediska motoriky mnohem náročnější než přijímání potravy,“ vysvětluje Tereza Blahová.

Logoped může s dětmi začít pracovat hned po porodu, říká Tereza Blahová z KNTB Zlín.Zdroj: KNTB Zlín

Ambulance klinické logopedie se stará i o děti s různými syndromovými, strukturními a vývojovými vadami jako je například Downův syndrom nebo děti s rozštěpem.

„Jejich maminky si často myslí, že osloví logopeda až v rámci řeči a neví, že logoped jim může pomoci už mnohem dříve, například při přechodu z tekuté na tuhou stravu,“ upozorňuje Blahová.

Může se podle ní jednat také o děti, které jsou jinak zcela zdravé, ale i ve vyšším věku by se stále nejraději kojily nebo odmítají potravu v nerozmixované formě.

„Od půl roku dítěte by se mělo kojení začít doplňovat pevnou stravou i z toho důvodu, aby se budovala síla a stabilita čelisti. Protože orálně-motorický pohybový vzor musí být připravený do budoucna. I v souvislostí s řečí,“ popsala Tereza Blahová.

Novorozenecké oddělení KNTB zvýšilo novou ambulancí standard péče. „Řadíme se k těm zahraničním pracovištím, kde je tato praxe dlouhodobým zvykem. Klinický logoped pečuje o předčasně narozené děti po dobu jejich hospitalizace, ale také v samostatné logopedické ambulanci, kde se jim v případě potřeby věnuje až do tří let věku,“ upřesnila Marcela Pumprlová, vrchní sestra Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati.