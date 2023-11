Pokud bude počasí přívětivé, chtěli by otevřít už před Vánoci. „ Začátek sezony plánujeme co nejdříve, pokud bychom to stihli před Vánoci, bylo by to super,“ říká Robin Elšík ze Svahu Zlín.

Stěžejní jsou pro ně právě vánoční svátky, kdy mají lidé volno a zajít na kopec přímo v centru Zlína, bez nutnosti dalekého přejíždění, využívá mnoho Zlíňanů.

Ceny skipasů se změní minimálně

Loni zaplatili dospělí lyžaři za jednu hodinu 250 korun, děti do 15 let a senioři 230 korun. Ceny pro letošek ještě definitivní nejsou, Elšík ale slibuje navýšení pouze v řádu korun. Stejně jako loni se mohou sportovci ohřát a občerstvit v Apres Ski Bar. Provozní doba svahu bude každý den od 9 do 19 hodin.