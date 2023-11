Konečně se ochladilo, zaradovali se v tomto týdnu příznivci zimního sportování. Nastal čas začít chladit kluziště a připravovat sněžná děla. Oblíbený svah přímo v centru Zlína se připravuje na letošní sezonu. Ve středu byla poprvé spuštěna sněžná děla a 250 metrů dlouhou sjezdovku začali její provozovatelé zasněžovat.

Svah ve Zlíně začal 29.11. zasněžovat | Video: Iva Nedavašková

Pokud bude počasí přívětivé, chtěli by otevřít už před Vánoci. „ Začátek sezony plánujeme co nejdříve, pokud bychom to stihli před Vánoci, bylo by to super,“ říká Robin Elšík ze Svahu Zlín.

Stěžejní jsou pro ně právě vánoční svátky, kdy mají lidé volno a zajít na kopec přímo v centru Zlína, bez nutnosti dalekého přejíždění, využívá mnoho Zlíňanů.

Ceny skipasů se změní minimálně

Loni zaplatili dospělí lyžaři za jednu hodinu 250 korun, děti do 15 let a senioři 230 korun. Ceny pro letošek ještě definitivní nejsou, Elšík ale slibuje navýšení pouze v řádu korun. Stejně jako loni se mohou sportovci ohřát a občerstvit v Apres Ski Bar. Provozní doba svahu bude každý den od 9 do 19 hodin.

Výuka pro školky i školy z okolí

Svah s délkou 250 metrů je ideální pro děti na trénink prvních obloučků. I proto provozovatelé spolupracují s mateřskými školkami a nabízejí jim výuku lyžování pro nejmenší.

„Projekt má už několik let velký úspěch, tak jsme se v něm rozhodli pokračovat i letos. Nabízíme výuku i pro základní školy, mateřské školy, pololetní kemp i kempy o jarních prázdninách,“ pokračuje Elšík.

Do ulic Zlína vyjel vánočně vyzdobený trolejbus. Potkáte jej i v Otrokovicích

Nejen klasickým lyžováním žije svah v centru města. V březnu 2024 jsou naplánované dětské lyžařské závody, zimní sezonu ukonči pravděpodobně v březnu karneval v maskách.

Až roztaje sníh, ožije svah koncerty. V červnu se mohou lidé těšit na Pražský výběr, Sergei Barracuda, Cocotte Minute nebo Kamila Střihavku. Na konci prázdnin pak plánují pořadatelé druhý ročník festivalu jídla a piva se vstupem zdarma.