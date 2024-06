Svědci páteční tragédie v obchodním centru Zlaté Jablko využili možnosti konzultace s odborníky z Poradenského a krizového centra ve Zlíně. S čím museli pracovníci centra pomoci nejen otřeseným dětem?

Ilustrační foto | Foto: Pixabay/zvirgzds

Tragická událost otřásla všemi návštěvníky probíhajícího filmového festivalu ve Zlíně. Krátce po šestnácté hodině se v zaplněném obchodním centru rozhodl muž skoncovat se životem skokem z ochozů. Utrpěl poranění neslučitelná se životem a na místě zemřel.

V době události bylo centrum zaplněné návštěvníky festivalu, které tvořili převážně rodiče s dětmi. Lidé, kteří se nechtěně stali svědky této události, se mohou obrátit například na odborníky Poradenského a krizového centra ve Zlíně.

„Naše služba Krizová pomoc byla nápomocna kolegům z IZS. Díky její dostupnosti byli krizoví interventi na místě události včas a během dvou hodin dokázali podpořit nejméně 12 lidí,“ popsala Martina Vlastníková, vedoucí a sociální pracovnice krizového centra.

Připomněla, že služba mimořádně fungovala i o víkendu a poskytla telefonickou krizovou intervenci čtyřem lidem, kteří až s odstupem hodin potřebovali odbornou podporu. „S některými lidmi je navázána spolupráce a domluvena i následná osobní schůzka,“ doplnila ještě důsledky tragické události.

Pracovníci centra poskytli sociálně terapeutickou podporu malým dětem i seniorům. Podle Martiny Vlastníkové bylo potřeba pracovat s počátečním šokem, strachem z možných následků a dále poskytnout porozumění v bezpečném prostoru.

„Samotná zkušenost, vizuální obraz, zvuky a reakce všech okolo stojících lidí byly velmi paralyzující pro každého z přítomných lidí. To, že byl v tu chvíli na místě odborník, který poskytl čas a prostor pro zpracování počátečního šoku, bylo velmi důležité,“ vysvětlila.

Vyrovnat se se samotným zážitkem může být podle odborníků z Poradenského a krizového centra pro účastníka tragické události náročný a dlouhodobý proces.

„Popírání skutečnosti, vztek a hněv, pocit viny, bezmoc a smutek. Emoce se mohou různě kombinovat a prolínat. Žádná reakce není iracionální,“ shrnula vedoucí a sociální pracovnice centra s tím, že proces je u každého velmi individuální. Stejně jako doba potřebná ke konečnému zpracování takového zážitku.

„V praxi se setkáváme s různými reakcemi či způsoby prožívání, které se mohou na první pohled zdát nepatřičné, například smích nebo pracovní elán. Byť tyto projevy mohou okolí nebo samotného účastníka překvapit, mají v procesu vyrovnávání se svoje místo,“ doplnila k procesům vyrovnávání se Martina Vlastníková.

Co mají ale všichni svědci tragických událostí společné je podle ní to, že každý z nich si zaslouží podporu, nebýt na to sám. Martina Vlastníková doporučuje zpočátku využít vlastní funkční mechanismy a zdroje.

„V momentě, kdy nejsou dostatečné, nabízíme podporu naší služby Krizová pomoc, případně je třeba kontaktovat jiné odborníky na duševní zdraví nebo krizovou linku, která poskytuje pomoc v těžkých situacích,“ dodala Martina Vlastníková z Poradenského a krizového centra Zlín. „Důležitý v tomto směru je čas. Dovolte si prožívat emoce a nebuďte na to sami,“ vzkázala ještě na konec.