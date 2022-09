Moc důvodů k oslavám naopak neměli ve volebním štábu Starostů a nezávislých, kteří v letošních volbách zaznamenali více než desetiprocentní propad. Zatímco ve volbách v roce 2018 získali přes 18 procent, letos jen 7,33 procent. Podle lídryně hnutí STAN Kateřiny Francové za to mohla kauza Dozimetr spojená se zlínským podnikatelem Michalem Redlem.

„Jsme lehce zklamaní. Čekali jsme, že budeme mít zhruba přes deset procent. Vinu dáváme kauze Dozimetr, která nás teď dostihla a kterou jsme nejspíš dostatečně nevykomunikovali,“ řekla Deníku Francová, podle které se do výsledku letošních voleb promítlo celkově několik faktorů.

„Byla to těžká doba – covid, válka na Ukrajině, spoustu investic ve městě jsme navíc museli pozastavit. Na druhou stranu jsme byli v koalici s hnutím ANO, které se letos vyšvihlo nahoru. Možná trochu se do našeho výsledku promítlo i naše působení ve vládě na celorepublikové úrovni. Myslela jsem si však, že se lidé podívají, co se tady kolem děje a jaké věci tady jednotliví lidé udělali. Nečekala jsem, že to nakonec dopadne takto. Byla jsem přesvědčena, že budeme mít nad deset procent,“ dodala Francová.

Povládne stávající koalice?

Na vládě ve Zlíně by se STAN rád podílel i v nadcházejícím volebním období.

„Pokud nám to bude nabídnuto hnutím ANO, tak bychom u toho rádi byli. Společně jsme připravovali řadu projektů a rádi bychom se na tom teď také podíleli. A když to nepůjde, tak budeme v opozici a budeme čekat, co bude dál,“ konstatovala náměstkyně primátora.

Z výsledků nebyl příliš nadšený ani další náměstek primátora, Vojtěch Volf, který je lídrem kandidátky KDU-ČSL s podporou TOP 09. Lidovci totiž získali jen 7,57 procenta hlasů a namísto pěti křesel tak nově obsadí jen tři.

„Úplně nadšení z nich nejsme. Je to však nějaké referendum o celostátní politice, takže se to na tom výsledku odráží,“ řekl Deníku Vojtěch Volf. Zároveň stejně jako primátor Jiří Korec připustil, že by dosavadní vládnoucí koalice mohla na zlínském magistrátu pokračovat i po těchto volbách.

„Ve stávající koalici jsme si řekli, že máme v plánu pokračovat, takže na naší dohodě se nic nemění,“ řekl Volf.

Zlín 21 druhý, ODS skokan voleb

Oproti minulým komunálním volbám si naopak polepšil druhý Zlín 21, který získal 16,98 procenta hlasů. Pomyslným skokanem těchto voleb je třetí ODS, která získala 15,74 procenta, tedy zhruba o devět procent více, než před čtyřmi lety. Namísto tří zastupitelů tak bude mít nově sedm.

Dva zastupitelé přibudou SPD, která získala důvěru 9,36 procent voličů. V novém zastupitelstvu obsadí čtyři křesla. Stávající tři mandáty si udrželi také Piráti, kteří získali 6,47 procenta hlasů.

Pětiprocentní hranici nepřekročila lokální uskupení Rozhýbejme Zlín s 2,43 procenta hlasů a Zlín sobě s 2,14 procenty.