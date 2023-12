Jaguáří samec Akabo se už zabydlel ve svém novém domově a vesele skotačí ve venkovním výběhu. Společnost samice Yuny mu ve zlínské zoo velmi svědčí. Kdo ví, třeba až dospěje, budou se chovatelé a návštěvníci radovat z malých koťátek.

Jaguár Akabo v Zoo Zlín; prosinec 2023 | Video: Iva Nedavašková

Akabo přicestoval do Zlína 17. listopadu. Samec jaguára amerického má dvacet měsíců a jeho jméno v mayštině znamená tma. Akabo je totiž opravdu černý jako tma.

První dny Akabo strávil ve vnitřní expozici Jaguar Treku. Aklimatizace probíhala velmi dobře, po zhruba čtrnácti dnech se seznámil se samicí Yunou, která na něj také reagovala pozitivně.

I když je Akabo mohutný, váží 85 kilogramů, tak o dvacet kilo lehčí Yuna si ihned získala jeho respekt. „Je to dáno věkem a do budoucna se to může změnit,“ vysvětlila mluvčí zoo Romana Mikešová.

Jak vypadá takový denní režim jaguára? Každý den alespoň chvilku tráví venku. „Když jsou mrazy, stačí hodinka. Ale možnost čerstvého vzduchu jim nabídneme pokaždé,“ vysvětluje chovatelka Ivana Jakšičová. Pokud je teplo, tráví ve venkovním výběhu, kde je mohou návštěvníci vidět, i čtyři hodiny.

Přerušovaný půst podle jaguára

Majestátní kočkovitá šelma spořádá během krmného dne čtyři až pět kilogramů masa. Obědová nabídka je pestrá - hovězí, skopové, zvěřina, kuřata i vnitřnosti.

Ale pouze třikrát týdně. Po zbytek týdne drží hladovku. „Snažíme se držet režim jako v běžné přírodě. Zvíře něco uloví, sežere a potom další dny tráví,“ vysvětluje Jakšičová.

Jaguár nebo levhart?

Rozpoznat zvíře lze velice jednoduše. Když pomineme velikost těla, mohutnost hlavy nebo prostředí, ve kterém přirozeně žijí, tak jaguár má uprostřed svých skvrn (rozet) černou tečku. „Když zasvítí slunce, můžete to vidět i na černočerném Akabovi,“ podotýká Mikešová.

Samec Akabo se narodil ve francouzské zoo Parrot World na začátku dubna 2022 společně se svým bratrem jménem Baalam. Zatímco Akabo získal po matce Emmě melanistickou, tedy černě zbarvenou srst, Balaam po otci Ti Punch zdědil klasické zlatohnědé zbarvení.

„Máme velkou radost, že po dohodě s koordinátorem chovu jaguárů byl pro zlínskou zoo vybrán právě Akabo, tedy černý jaguár," uzavřela Mikešová.