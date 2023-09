Nový sloní samec Jack, který je ve zlínské zoo teprve několik dní, se na nové prostředí stihl adaptovat rychleji, než chovatelé očekávali. Samce Jacka, samice Kali, Zolu, Ulu a dvouleté slůně Zyqarriho tak návštěvníci už nyní uvidí v rozlehlém travnatém výběhu v Karibuni.

Do sloního stáda ve zlínské zoo se připojil samec Jack. Pětice slonů už je k vidění v Karibuni. | Foto: Zoo Zlín

V úterý 5. září si Zoo Zlín splnila svůj dlouholetý chovatelský sen, z maďarské Zoo Sosto získala samce slona afrického jménem Jack. Zahrada předpokládala, že Jacka ještě letos představí i návštěvníkům, skutečnost však překonala veškerá očekávání.

Třicetiletý samec Jack se totiž skvěle adaptoval na nové prostředí a úspěšně proběhlo i spojení se slonicemi a slůnětem v pavilonu. „Nezaváhal ani při východu z pavilonu do menšího přilehlého výběhu, následující den s naprostou jistotou následoval skupinu do velkého výběhu v Karibuni,“ popsal ředitel zoo Roman Horský.

Seznamte se s obrem Jackem. Nový slon africký doputoval do zlínské zoo

Podle pozorování chovatelů má Jack velmi klidnou povahu, ve stádě si už ale získal patřičnou autoritu a nastavil také určitá pravidla chování.

Návštěvníci zoo tak už mohou samce Jacka obdivovat. „Byli jsme zvyklí sledovat tři slonice, pak slonice se slůnětem, nyní přibyl mohutný sloní samec, dominantní člen skupiny. Naše stádo je kompletní, je to opravdu výjimečný pohled,“ přiblížil Roman Horský.

Jak dále dodal, prozatím však nelze s jistotou říci, že tomu tak bude každý den. „Sloní samec je u nás velmi krátkou dobu, stále proto budeme pečlivě sledovat chování stáda a podle toho operativně řešit pobyt Jacka se slonicemi a slůnětem ve výběhu,“ upřesnil ředitel.

Do Zlína přicestoval z Maďarska

Zoo Zlín získala samce Jacka z maďarské Zoo Sosto, předtím také několik let pobýval ve švýcarské Zoo Basilej. Má třicet let, váží úctyhodných pět tun, na výšku měří 3 metry 30 centimetrů.

„V porovnání s našimi samicemi je to tak skutečný obr. Chov a práce se sloním býkem je odlišná od chovu samic, bude to pro nás určitě velká chovatelská výzva. Máme však zkušený tým chovatelů, naše chovatele jsme několikrát vyslali do maďarské zoo, aby se s Jackem seznámili. Sloního samce k nám doprovodili i jeho maďarští chovatelé, zůstanou u nás několik dnů. Teď je tu s námi také náš skvělý mentor Con Mul, věřím tedy, že vše úspěšně zvládneme,“ komentoval před několika dny příjezd sloního samce do Zlína ředitel Horský.

Další novinka ve zlínské zoo. Otevřeli tam novou expozici Kerala

Zoo Zlín započala s chovem slonů afrických v květnu 2003, kdy získala tři slonice. „Za těch uplynulých dvacet let jsme dokázali odvést skutečně velký kus práce. S velkou pomocí našeho mentora Cona Mula, jednoho z největších odborníků na chov slonů, jsme dokázali připravit naše slonice na umělou inseminaci, v červnu 2021 se narodilo tolik vytoužené první mládě slona afrického v České republice,“ připomněl Horský.

Zahrada také získala nové pozemky a vybudovala na nich v rámci projektu Karibuni největší a nejmodernější zařízení pro chov slonů v Evropě. „A nyní otevíráme novou kapitolu, máme býka slona afrického a můžeme zahájit etapu přirozeného rozmnožování slonů. Jsme za to velmi rádi, je to podle nás ten nejsprávnější způsob chovu slonů,“ uzavřel ředitel Roman Horský.