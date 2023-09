Nikdo nečekal, že to půjde tak dobře. Sloní samec Jack dorazil do zlínské zoo 5. září a necelý týden po jeho příjezdu ho chovatelé začali seznamovat se slonicemi. Nejprve ve vnitřním pavilonu, poté ve výběhu venku.

Sloni v Zoo Zlín | Video: Iva Nedavašková

Když samec poprvé vstoupil ke slonicím, okamžitě se stáhly do uctivé vzdálenosti. Dlouho však netrvalo, zvědavost byla silnější, a tak začaly navazovat kontakt s Jackem. Jako nejaktivnější se projevila slonice Zola. A mezi oběma zvířaty vznikla velká souhra.

„Samice Zola Jacka neustále doprovází, skoro se mu podbízí,“ říká s úsměvem ředitel Zoo Zlín Roman Horský. Takže se na obzoru možná rýsuje nový sloní pár a podaří se to, v co zoo doufá, odchov sloního mláděte.

Seznamte se s obrem Jackem. Nový slon africký doputoval do zlínské zoo

Podle chovatelů je velkou výhodou „sloního býka“ jeho klidná a mírná povaha. Nicméně si během chvilky dokáže sjednat ve stádu patřičnou autoritu a nastavit určitá pravidla chování.

Kromě velikosti, Jacka poznáte také podle toho, že má jen jeden kel. „Úraz z mládí, při hře si ho zlomil,“ vysvětluje ošetřovatel slonů Milan Svoboda. Zlomený kel měl až k nervu, proto mu jej museli vyoperovat.

Nezvyklé chování skupiny je zatím záhadou

Minulý pátek zažili chovatelé překvapení. Bylo hezké počasí, otevřeli slonům výběh ven a nic. „Sloni zůstali v jakémsi kruhu a odpočívali ve vnitřní ubikaci,“ popisuje nezvyklý jev ředitel.

Za celý den je nebyli schopni dostat je ven. On ani chovatelé si to nedokážou vysvětlit. I když se snaží dopřát zvířatům pobyt venku, tak když si tunové zvíře postaví hlavu, nic s ním neuděláte.

Další novinka ve zlínské zoo. Otevřeli tam novou expozici Kerala

A ačkoliv byli mnozí návštěvníci zklamáni, chovatelé se snaží chování slonů respektovat. „Snažíme se odhalit, co za jejich netypickým chováním bylo. Sloni byli v takovém polospánku, neumíme si to vysvětli. A bude to zajímavým námětem na konzultaci s dalšími odborníky,“ dodává Horský.

Jackovi chutná: sní třikrát tolik, co samice

Že je sloní samec opravdu obr, poznáme na první pohled. Jack měří tři metry třicet centimetrů a váží úctyhodných 5,5 tuny. Okamžitě se stal dominantou skupiny.

Zdroj: Iva Nedavašková

A jeho velikost ovlivňuje množství potravy, které spořádá. „Sní třikrát víc než samice, což je 300 kilogramů sena, větví a trávy denně,“ říká ošetřovatel slonů Milan Svoboda.

V zimě do výběhu nepůjdou

Během zimní sezony najdou návštěvníci slony spíše ve vnitřních prostorách. Důvodem bude zachování travnatého podkladu ve výběhu. „Jsme jedna z mála zoo v Evropě, ve které chodí sloni po trávě. Chceme jim tento benefit zachovat, proto musí tráva přes zimu odpočívat, aby ji nezničili,“ vysvětluje Horský.