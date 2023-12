Nosorožci, tapíři, žirafy a antilopy si pochutnají na mrkvi a červených jablkách, slůně Zyqarri, trojice slonic a sloní samec Jack kromě jablek výjimečně dostanou také banány a větší příděl suchého chleba, jejich oblíbené pochoutky.

„Papoušci ara se mohou těšit na hrozny a oříšky. Drobné opičky kotulové veverovití určitě neodolají tropickému ovoci, oříškům, fíkům a datlím. Speciální pamlsek čeká na obyvatele tropické haly,“ uvedla mluvčí zoo Romana Mikešová.

„Opičkám chvostanům bělolícím chovatelé na Štědrý den naservírují směs různých druhů müsli, oříšků, sušeného ovoce, speciálních piškotů a medu. Vydry obrovské dostanou žluté melouny, které využijí i ke hraní,“ dodala Mikešová.

Klokani si pochutnají na mimořádném přídělu čerstvých větví stromů, v Zátoce rejnoků chovatelé dvacítce mořských rejnoků naservírují kromě tradičních krevet a olihní také chobotničky. Naopak u lachtanů nebo tučňáků Humboldtových bude Štědrý den ve znamení tradičního krmení – pořádné porce mořských ryb.

Sváteční návštěvu zlínské zoo návštěvníkům zpestří světelná vánoční výzdoba. Areál zdobí nejen typické vánoční motivy, ale také světelné siluety slonů, tapírů, nosorožců, jaguára, lvů, žirafy, aligátora, tučňáků nebo kasuára s mládětem.

„Návštěvníci mohou potěšit i naše zvířata a pod vánoční strom na nádvoří zámku Lešná položit dárek v podobě ovoce, zeleniny, ořechů nebo sušeného chleba,“ řekla Romana Mikešová.

Zoo Zlín bude na Štědrý den otevřena od 8.30 do 14 hodin, pokladny do 13.30. Pro návštěvu zoo platí zvýhodněné zimní vstupné, které pro dospělé činí 120 korun, pro děti do 13 let 80 korun (vyjma Štědrého dne), senioři zaplatí 100 korun. Od 25. prosince 2023 do 1. ledna 2024 bude Zoo Zlín otevřena až do 17.00, pokladny a turnikety do 16.30.