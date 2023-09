Do zlínské zoo během devatenácti zářijových dnů zavítalo téměř 65 tisíc lidí. Letošní září tak přepíše historické tabulky návštěvnosti v tomto měsíci v celé historii zoo.

Zoo Zlín. Návštěvnost. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Karásek

Mimořádný zájem v prvním měsíci školního roku pomohl stáhnout propad v srpnu. Velmi proměnlivé počasí s teplotními výkyvy totiž znamenalo ztrátu téměř 30 tisíc návštěvníků oproti stejnému měsíci v minulém roce. Za uplynulých necelých 9 měsíců si našlo cestu k prohlídce zvířat ve Zlíně více než 600 tisíc lidí.

Letošní rok je ve zlínské zoo také ve znamení novinek. Otevřelo se několik nových výběhů a expozic, přibyla nová mláďata a vrcholem byl zářijový příjezd sloního samce Jacka.

VIDEO: Sloni v Zoo Zlín:

Zdroj: Iva Nedavašková

Otevření voliéry Gora Ark v srpnu provázel déšť, který byl možná předzvěstí štěstí v chovu a rozmnožování supů. V severní části voliéry jsou pro ně umístěny vnitřní ubikace a hnízdiště. „Doufáme, že připravené hnízdní niky s vyhříváním budou supům vyhovovat,“ říká mluvčí zoo Romana Mikešová.

Jako jedné z mála evropských zahrad se ve Zlíně daří rozmnožovat supy bělohlavé, stejně jako i další druhy supů, přirozeným způsobem.

VIDEO: Ve zlínské zoo otevřeli nejdelší voliéru pro supy v Česku. Podívejte se

„Od roku 2009 jsme předali k vypuštění do přírody 23 odchovaných supů, z toho do Bulharska 15 supů bělohlavých, šest supů mrchožravých, jednoho supa hnědého a do Itálie supa mrchožravého,“ vyjmenovává Mikešová.

V nové voliéře našly dvě desítky supů a různí afričtí ptáci. Supi mohou v prostoru o délce 78 metrů a výšce 10 metrů poprvé létat, voliéra je zakryta ocelovou sítí.

Samice supa bělohlavého odchované ve zlínské zoo krouží nad Balkánem:

Pro návštěvníky je zážitkem, když kolem nich proletí sup s rozpětím křídel dva a půl metru a když mohou sledovat, jak se dvě desítky supů krmí naprosto stejně jako v Africe.

Krmení supů probíhá každou neděli. „Lidé usednou do velkého amfiteátru, který je součástí voliéry, a na travnaté ploše před ním sledují, jak si supi poradí s připraveným kadáverem celého zvířete. Uvidí tak sociální chování supů, hierarchii ve skupině, souboje mezi jednotlivými ptáky o potravu,“ popisuje mluvčí zoo.

VIDEO: Otevření voliéry Gora Ark ve zlínské zoo:

Zdroj: Jan Karásek

V září byla za účasti velvyslance Indické republiky J.E. p. p. Hemanta Kotalwara, otevřena expozice Kerala. Velkoprostorová voliéra měřící na délku 40 a na šířku 25 metrů, poskytla komfortní prostor pro zástupce mokřadních druhů asijských ptáků, např. vzácně chované marabu indomalajské, nesyty bílé a nesyty indomalajské, pelikány skrvnozobé nebo pižmovky bělokřídlé.

Její podstatnou část proto tvoří jezírko s ostrůvky zeleně. Novou expozici doplnily také průchozí vyhlídka s pohledem do voliéry a velké množství uměleckých prvků z Indie.

Další novinka ve zlínské zoo. Otevřeli tam novou expozici Kerala

„Návštěvníkům jsme chtěli dopřát pocit, že se ocitli v indickém chrámu a z bezprostřední blízkosti pozorují místní zvířata. Sochy boha Ganéši, chrliče v podobě draků, vyřezávané dřevěné vstupní dveře a portály, lateritové obložení (laterit je hornina, přírodní sediment červenohnědé barvy), indická hudba, to vše nám pomáhá vytvořit autentickou atmosféru,“ vysvětluje Mikešová.

Vzácným přírůstkem září byl příjezd sloního samce Jacka, který do Zlína doputoval z maďarské Zoo Sosto. Třicetiletý obr vážící přes pět tun se rychle aklimatizoval a seznámil se sloním stádem.

Sloní samec Jack se ve zlínské zoo rychle zabydlel. Rýsuje se už nový pár?

Nyní ho návštěvníci mohou vidět ve výběhu Karibuni. „Samice Zola Jacka neustále doprovází, skoro se mu podbízí,“ říká s úsměvem ředitel Zoo Zlín Roman Horský. Takže se na obzoru možná rýsuje nový sloní pár a podaří se to, v co zoo doufá, odchov sloního mláděte.

V plánech zoo je do konce roku ještě jeden příchod, a to samce jaguára amerického.