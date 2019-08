Vedení města bude jednat o dalším osudu zlínských sportovních zařízení.

Vleklé soudní spory mezi majitelem svahu, Sportovními kluby Zlín (dále jen SK Zlín), a společností, která lyžařský svah provozovala, zastavily před dvěma lety jakékoliv nakládání s tímto majetkem.

Do hry však nyní vstoupilo město Zlín, které se o tyto pozemky zajímá. Na svah dokonce vyrazil městský znalec, který má určit současnou hodnotu nemovitosti.

KOREC: SVAH NESMÍ PADNOUT DO CIZÍCH RUKOU

„Máme ambici tyto pozemky získat. Nechceme, aby spadly do cizích rukou,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec s tím, že tento záměr schválila i Rada města Zlín.

Podle něj je variant jak by město s tímto majetkem mohlo naložit, několik. Jednou z nich by mohlo být, že město získá pozemky společně s investorem a bude vysoutěžen koncesionář. Tomu by poté byly pozemky za symbolickou cenu pronajaty.

„Například za korunu na rok by areál provozoval, třeba třicet let, ale vybudoval by zde celoroční sportovně rekreační areál,“ míní zlínský primátor.

Podle Korce je další variantou například i to, že pozemky získá město, které si poté bude řešit samo, jak s nimi naloží.

„Již jsme ale přistoupili k prvnímu kroku a tím je znalecký posudek. Na místě byl náš městský znalec, aby se podíval, jaký majetek se na svahu nachází, co tam předešlý provozovatel vybudoval, a aby vše nacenil. Abychom věděli, o čem se bavíme, v jaké stavu majetek je a jakou má hodnotu. Potom budeme řešit dál, jak s ním naložíme,“ vysvětlil Jiří Korec s tím, že město právě nyní čeká na vypracování tohoto posudku.

STADION LETNÁ V MAJETKU MĚSTA

V čem je nyní jasno více, je bezúplatný převod fotbalového stadionu Letná na město Zlín.

„V pondělí jsme na jednání Rady města schválili záměr převodu stadionu Letná, který bude v září předložen ke schválení zlínskému zastupitelstvu,“ prozradil čerstvou novinku primátor.

Pokud zlínské zastupitelstvo dá transakci zelenou, chátrající fotbalový stadion na Letné se konečně dočká nového kabátu. Jeho majitel SK Zlín totiž na tak velké investice neměl dostatečné finanční prostředky.

„Město Zlín má mnohem větší finanční možnosti na opravy,“ připustil ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Upřesnil, že jde zejména o hlavní tribunu sportoviště, která začíná být v havarijním stavu.

GENERÁLNÍ OPRAVY

Podle Jaroslava Kotaly čekají nového majitele například opravy střechy hlavní tribuny a výměna oken. Je také nutné udělat nové elektrické rozvody a další kroky nezbytné k modernizaci prvoligového fotbalového stánku. SK Zlín již má připraveny smlouvy a převod stadionu bezúplatně na město už dříve schválila jejich valná hromada.

„Je to pro nás, dá se říct, obrovská úleva,“ komentoval krok Jaroslav Kotala.

„Nejde o to, že bychom se o stadion nechtěli starat, ale o to, že bychom museli shánět velké finanční prostředky na opravy stadionu a jeho provoz. Nechceme potřebné opravy stále jen záplatovat,“ vysvětlil současně Jaroslav Kotala.

Podle zlínského primátora se věci s opravami fotbalového stadionu dají do pohybu ihned po převodu na město.

„Počítáme, že opravy si vyžádají investice řádově v jednotkách milionů,“ upřesnil primátor Jiří Korec.