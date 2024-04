Prostranství vedle svahu v centru Zlína žije čilým ruchem i po skončení zimní sezony. Provozovatelé jen vyměnili sněžná děla za bagry a připravují pro návštěvníky letní atrakce.

V centru Zlína vyroste bike park i tubingová dráha. Návštěvníkům se otevře v květnu | Foto: Svah Zlín

Co to bude? Bike park, tubingová dráha a ti nejmenší si budou moci zařádit v jump parku.

„Snažili jsme se zaměřit na všechny věkové kategorie, aby se u nás zabavila celá rodina,“ zmínil Robin Elšík za provozovatele - společnost Svah Zlín. Bike park a tubingová dráha budou pro rodiče s dětmi od šesti let, jump park nabídne zábavu nejmenším do šesti let.

Otevření je v plánu přibližně na konci května.

„Na Den dětí 1. června budeme stoprocentně připraveni,“ slibuje Elšík. Provozní doba areálu se zatím ladí, v květnu bude otevřeno pouze o víkendech.

„A podle zájmu potom upravíme červen. O prázdninách chceme mít otevřeno každý den od 10 do 17 hodin,“ doplňuje Robin Elšík.

Zabaví se celá rodina

Pro milovníky cyklistiky a adrenalinu se staví bike dráha o délce 230 metrů, která bude plná hliněných a dřevěných překážek a klopených zatáček. Dráhu zakončí mírný skokánek. Atrakce bude vhodná pro děti i dospělé.

Hravě záchranářem: tisícovka dětí se naučí zvládat krizové situace

Osvěžení a zábavu v letním horku zajistí tubingová dráha. Svižná jízda v nafukovacích kruzích společně s vodním popraškem přinese adrenalinový zážitek s dojezdem do plastových míčků. Délka dráhy bude 110 metrů.

V jump parku si užijí skákání i odpočinek ti nejmenší. Park nabídne tři skákací hrady: klasický, se skluzavkou a s prolézačkou.

Letní i zimní příměstské tábory

Po úspěšné zimní sezoně, kdy příměstské tábory i kurzy pro mateřské školy byly vyprodané, plánuje společnost Svah Zlín podobnou nabídku i na léto. Postupně chce areál otevřít k celoročnímu využití, kdy poslouží jako venkovní sportoviště a místo pro pořádání společenských akcí nebo festivalů.

Jak zabavit děti, když prší? Bazény a herny ve Zlínském kraji

„Chtěli bychom Zlíňanům nabídnout příměstské tábory, dětské dny i závody na kolech pro děti,“ přibližuje plány Robin Elšík.

„Chceme zlepšit podmínky v rámci sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi ve Zlíně. A také posunout areál kupředu. Vnímáme obrovský potenciál našeho střediska díky dostupnosti, lokalitě i zázemí,“ dodal Robin Elšík.