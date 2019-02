Zlín – Městská hromadná doprava (MHD) plní v životě Zlíňanů nezastupitelnou roli. Je pro ně každodenní spojnicí mezi domovem a školou či zaměstnáním. Také na kultuře cestování MHD postupně zástupci Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) pracují.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Pavel Trávníček

MHD ve Zlíně chce být kulturnější. Cestující se mohou těšit na další vylepšení

Na Mikuláše bylo v objektu předprodejního místa DSZO na nároží ulic Školní a Štefánikova například zprovozněno první místo bluepoint, které do mobilních telefonů podporujících technologii bluetooth automaticky odesílá aplikaci aktuálních jízdních řádů MHD DSZO.

„Chceme zase o něco více vyjít vstříc cestujícím, kteří chtějí mít naše jízdní řády stále po ruce. Nemusejí tak pracně stahovat jízdní řády z internetu, ale jen pohodlně zapnou bluetooth v telefonu, a pokud jsou v dosahu bluepointu, bezdrátově mohou přijmout naši aplikaci,“ popsal novinku ředitel DSZO Josef Kocháň.

Právě jízdní řády jsou častou příčinou sváru s uživateli MHD. „Rozcházíme se v představách o jejich podobě a hustotě dopravy, které jsou dány našimi možnostmi. Pokud nám to finanční situace dovolí, rádi bychom zvětšili rozsah dopravy ve večerních hodinách do 23 hodin, v pátek a sobotu do 24 hodin,“ zmínil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota. Kromě toho chtějí posílit také dopravu do některých okrajových částí Zlína. I zde však rozhodnou na základě financí.

Cestující, kterým se nelíbí vzhled některých vozů, se mohou těšit na změnu. „Zpracovali jsme projekt na nákup nových trolejbusů a autobusů v letech 2010 – 2013 a ucházíme se o získání finančních prostředků z Regionálního operačního programu,“ uvedl Cekota.

Pokud by došlo ke zpoždění tohoto projektu, jsou připraveni posílit generální opravy a modernizaci trolejbusů, případně vypsat výběrové řízení na nákup nových vozů, aby vozový park nestárl. Pohodlí cestujících zvýší také klimatizace, která bude v nových vozech standardem.

Podle Cekoty mají všechny jejich autobusy a asi čtyřicet procent trolejbusů bezbariérový přístup pro vozíčkáře a dětské kočárky. „Moderní nízkopodlažní vozidla zařazujeme na linky MHD přednostně, takže mají najeto více než starší vozidla bez této úpravy,“ poznamenal. Již nyní je podle něj těmito autobusy a trolejbusy obslouženo asi sedmdesát procent z celkového počtu najetých kilometrů. „Nové vozy již nakupujeme pouze v tomto provedení,“ dodal.

Ačkoli si někteří cestující stěžují na čistotu v soupravách MHD, Cekota ujišťuje, že se rozhodně nemusejí znepokojovat. „Čištění sedaček je standardním úkonem v rámci údržby a úklidu vozidel,“ podotkl.

Díky společnému postupu měst Zlína a Otrokovic navíc postupně dochází k bezbariérové přestavbě zastávek MHD. „Většina těch nejvytíženějších se dočkala vyvýšení nástupiště a vyoblených obrubníků, které umožňují našim vozidlům dojet co nejblíže k okraji a zmenšit tak vzdálenost nástupní hrany,“ poznamenal Cekota.

Výhodou pro obě města je podle něj i vysoké procento zastoupení ekologických vozidel. „Naše trolejbusy neznečišťují ovzduší vůbec. Autobusy zase vyhovují vyššímu stupni normy Euro a je u nich snížen obsah škodlivin ve výfukových plynech,“ řekl.

Průběžně podle něj dochází také k modernizaci celého dispečerského řízení MHD. I přesto však podle některých cestujících zatím nejsou informační panely na zastávkách využívány tak, jak by mohly, například v kalamitních stavech. „Dispečeři mají tuto možnost. Naposled jsme je využili, když jezdil Mikulášský trolejbus a během kalamity jsme informovali také o problémech některých linek,“ uzavřel. I tak je však v tomto ohledu určitě co zlepšovat, neboť dispečeři mají tu moc podat informace o veškerých potížích linek.