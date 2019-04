Návštěvníky tam čekala celá řada soutěží a deset zahraničních rodilých mluvčí ochotných konverzovat.

I desetiletí se domluví anglicky

Václavu Miklovi z Březolup je deset let a už umí prý celkem slušně anglicky. „Učím se tento jazyk od třetí třídy a letos jsem byl i na táboře zaměřeném speciálně na angličtinu. Bylo to parádní, přiučil jsem se tam hodně nových věcí,“ pochlubil se Mikl. Žádný jiný jazyk už jej prý ani neláká. „Angličtina stačí, mluví se jí přece po celém světě,“ podotkl.

Jeho spolužák Petr Mlýnek se touží naučit rusky. „Nedokážu říct proč, prostě mě láká azbuka,“ vysvětlil.

Hravá forma děti motivuje

Právě na tyto a ještě mladší děti bývá podle jednoho z organizátorů Ondřeje Benešíka jazykový den zaměřen především. „Bezesporu může ještě zvýšit zájem o jejich výuku. U dětí tady mizí zábrany. Nestydí se jít za Peruáncem a Angličanem na pódium a zazpívat. A to je to, co chceme. Aby si jazyky spojili s něčím příjemným,“ vysvětlil Benešík.

Studenti mohou kromě samotné výuky už vyjíždět na stáže. Dvě absolvovala sedmnáctiletá Petra Krajčová ze Zlína, která studuje Střední hotelovou školu.

„Byla jsem na kurzech v Anglii a Řecku. Je to zajímavá zkušenost a uvažuji o tom, že bych vyjela v budoucnu třeba na půl roku do ciziny,“ sdělila Krajčová. Ani osmnáctiletá Lucie Manclová z Bílovic na Uherskohradišťsku by se tomu nebránila. „Ale ještě uvidím. Ovládám angličtinu a francouzštinu,“ poznamenala.

Do zahraničí se studenti bojí

Podle prezidentky studentské organizace AISEC Jitky Motýlové, která stáže v cizích zemí zajišťuje, by bylo potřeba takových lidí více. „Zájem vycestovat není, jaký by mohl být ve srovnání se školami v jiných krajích. Připadá mi, že se mladí lidé bojí. Pokud jedou, tak spíše někam blízko – do Německa, Rakouska, případně Turecka. Například Indie je výjimkou,“ uvedla Motýlová.

Na druhou stranu, poptávka po výuce jazyků, i exotických, vzrostla. „Nepůsobíme ve Zlíně dlouho a čekali jsme, že bude zájem hlavně o angličtinu a němčinu. Ale překvapil nás opak. Rozjíždíme čínštinu, japonštinu, holandštinu a arabštinu,“ potvrdil ředitel jazykové školy Miramare Michal Jankůj.

Po čínštině se ptají lidé i v jazykové škole Lingua. „Není však jednoduché naplnit kurz o dvanácti lidech. Ne všichni mohou ve stejnou dobu,“ podotkla referentka kurzů Radka Skovajsová.

Rodilý mluvčí: Jazyky Češi umí

Co se týče obecně gramotnosti cizích jazyků u lidí ve Zlínském kraji, je podle Erica Moscoso z Peru velice dobrá.

„Češi jsou šikovní. Učím ve Zlíně i Uherském Hradišti. Studenti jsou jenom trošku líní, ale to je všude. Nestalo se mi ale, že bych si třeba sedl ve Zlíně na pivo a neměl si s kým anglicky popovídat,“ sdělil Moscoso.