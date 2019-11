„Policista z našeho oddělení musí mít vztah nejen ke koním, ale i k policejní práci,“ říká na uvítanou vedoucí oddělení služební hipologie Policie Zlínského kraje Dalibor Břečka.

V prostorách Zemského hřebčince v Tlumačově začíná toto oddělení druhý rok svého působení. Proto se Deník přišel na vlastní oči přesvědčit, jak se zde deseti policistům a devíti koním v barvách krajské policie daří.

„Skvěle, prostě skvěle,“ usmívá se Dalibor Břečka. Přestěhováním z původního působiště v Pozlovicích u Luhačovic, získali policisté oddělení hipologie větší komfort pro svou práci i výcvik služebních koní.

Podmínkou zkušenost s koňmi

V současné době hlásí plný stav. Ten před nedávnem doplnili dvěma policisty, kteří mají za sebou několikaletou praxi ve hlídkové službě. A i když na koni uměli jezdit, musí se učit i nyní. Pro zkušené policisty to podle Dalibora Břečky není žádná legrace.

„Každý, kdo k nám nastoupí, musí umět jezdit na koni, nebo mít s nimi zkušenosti. Rozhodně u nás pracují lidé, kteří mají zájem a snahu u nás pracovat,“ vysvětlil Dalibor Břečka.

Ani služební koně nemají svůj nástup k policii jednoduchý. Ve třech letech nastoupí do remontní stáje výcvikového střediska jízdní policie v Brně. Pak se teprve předává k jízdní policii.

„V celé České republice jsou jen tři hipologická oddělení PČR. V Praze, Brně a ve Zlíně,“ vyjmenoval vedoucí hipologického oddělení s tím, že služební koně používají i kolegové strážníci u městských policií. „V Česku mají koně jen u městské policie v Ostravě, Pardubicích a v Praze,“ doplnil Břečka.

V prostředí tlumačovského hřebčince vládne mezi policisty dobrá nálada. Nejdříve je ranní porada a poté se jde pracovat. Hlídková činnost, výcvik a péče o koně. Jezdci a koně se střídají každý den. Někteří jsou na výcviku, jiní jedou hlídkovat do Kroměříže nebo třeba do Zlína.

Působnost jízdní policie je po celém Zlínském kraji včetně příhraničních oblastí. Podle Dalibora Břečky používají policisté z jízdního oddělení teplokrevné koně. A to pro jejich univerzálnost, výšku, velikost a ochotu k práci.

„Jedná se o plemeno, které je k policejní práci ideální," pochvaluje si výběr vedoucí oddělení.

Ve stájích jsou policejní koně ryzáci, vraníci, hnědáci. Jsou to valaši, protože ti jsou podle Dalibora Břečky klidnější povahy.

Speciální nároky i na koně

I samotný nákup a příprava koní není jednoduchá záležitost. Zvířata se nakupují ve věku tří, čtyř až pěti let a to se základním výcvikem. Poté bývají zařazena do dvanáctiměsíčního policejního výcviku, jehož součástí je drezurní a skoková příprava, výcvik v terénu a nácvik speciálních policejních dovedností. Výcvik završuje závěrečná zkouška. Teprve potom může být kůň zařazen do přímého výkonu služby.

„Když jim při hromadných sportovních akcích například alkoholem posilněný fanoušek hodí bundu na hlavu, kůň na to nesmí reagovat. Nemůže kopat, kousat či být neklidný," vysvětlil Dalibor Břečka.

Speciální nasazení vyžaduje také zvládnutí pohybu ve stísněných prostorech, klid v nepřehledných situacích i potlačení strachu z ohně a pyrotechniky.

„Trénink je musí bavit, jinak i koně mají den, kdy se jim moc nechce. Ale jestliže si pamatuje, že minulý výcvik se jim líbil, tak se těší zase. Také kdyby byl na výcviku dlouho, tak by to koně nebavilo, byl by protivný a druhý den ještě víc. Musí se s ním cvičit do chuti,“ usmál se šéf služební hipologie s tím, že i koně mají rádi odměnu a nejvíc u nich prý vede cukr.

Tvrdým tréninkem i výcvikem a zkouškami prochází i policisté jezdci.

„Absolvují několik kurzů. Od základních přes výcvikový, zdokonalovací až po kurzy speciálně určené policistům, kteří mohou být zařazeni jako cvičitelé nebo instruktoři. Velkým přínosem pro zájemce o tuto práci bývá licence či atest České jezdecké federace,“ přiblížil Dalibor Břečka.

Podle něj je koním na oddělení služební hipologie poskytována nejlepší dostupná péče včetně zajištění odborné veterinární a podkovářské služby.

Výborná spolupráce s hřebčínem

Dalibor Břečka si zároveň pochvaluje spolupráci s tlumačovským Zemským hřebčincem.

„Je výborná,“ ocenil přístup vedení hřebčince i zlínské krajské policie. Podle něj pracovníci hřebčince v době nepřítomnosti policistů, například o víkendech, se o služební koně starají.

Myšlenka vzkřísit tradici jízdních oddílů v ozbrojených složkách vznikla v devadesátých letech minulého století. Policie založila roku 1991 jízdní oddíl v Praze, o dva roky později také ve Zlíně a v Brně.

Původně stáli u zrodu zlínského oddělení čtyři služební koně cvičení u soukromníka, který bohužel neměl zkušenosti s policejní prací.

Proto se výcvik služebních koní a jezdců přemístil do areálu Zemského hřebčince Tlumačov. Zde pod odborným vedením trenéra Petra Hirky st. byli policisté připraveni pro plnění náročných úkolů.

Také koně mají někdy už odslouženo, a proto i na ně čeká vyřazení na konci služebního života. Důvodem k „odchodu ze služby" bývá nevyhovující zdravotní stav nebo změna povahy koně.

V ulicích měst, chatových oblastech i na sportovních utkáních. I tady však nyní všude můžete uvidět devět krasavců oddělení služební hipologie Policie Zlínského kraje ve službě. Barilyna, Divocha, Agatona, Glena, Lennyho, Arko du Puy, Wikinga, Marlota a Tajfuna.