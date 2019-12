Letos se v kraji se točily záběry do 6 celovečerních filmů, 3 seriálů, historické minisérie, pohádky, dokumentu i řady studentských projektů. Nejednalo se přitom jen o české tvůrce.

„Ze zahraniční k nám zavítal americký štáb se seriálem Whiskey Cavalier nebo norský tým s projektem Atlantic Crossing. I některé další filmy se realizovaly za účasti zahraničních partnerů. Například snímek Smečka vznikal ve spolupráci s lotyšskými a slovenskými koproducenty,“ uvádí Magdaléna Hladká ze zlínské filmové kanceláře.

Častější a delší pobyty filmových štábů se mimo jiné odráží ve vzniku nových pracovních příležitostí. „Na začátku byla výpomoc s hledáním komparzistů do jednoho studentského projektu. Pak se ukázalo, že filmařů, kteří chtějí využívat komparzisty ze Zlínského kraje, přibývá,“ popisuje Andrea Miklasová z regionální agentury Comparz Film Morava.

Andrea Miklasová v roce 2018 založila specializovanou agenturu. „K dnešnímu dni máme v evidenci více než 1600 komparzistů, které jsme už nabídli do devíti projektů realizovaných napříč republikou,“ přibližuje Miklasová.

Přínos také pro místní filmaře

Příchod velkých štábů pomáhá i zlínským filmařům. Zlínský kraj totiž podmínkami svých dotací motivuje produkce k tomu, aby maximálně využívaly právě místní služby. Zlínské studio Kouzelná animace například spolupracovalo na filmu TvMiniUni: Zloděj otázek a na seriálu Kriminálka 5.C.

Dalším příkladem je společnost IS Produkce, která se v roli koproducenta zapojila do čtyř projektů.

„Dosud jsme se věnovali natáčení reklam, což je odlišný typ filmařiny. Díky spolupráci na filmech přivedených do regionu dotacemi, jsme ale získali jinak těžko dostupné zkušenosti i z této oblasti. V příštím roce se už plánujeme filmovou tvorbou zabývat cíleně. Čekají nás tři nové projekty a zabýváme se myšlenkou film produkovat i jako hlavní výkonný producent,“ říká jednatel Martin Gazda.

Neocenitelná zkušenost

Zvýšený filmový ruch vítají také zlínské filmové školy. Ty oceňují především fakt, že se jejich studenti dostávají k větším produkcím z různých koutů republiky.

„Našim cílem je především uplatnitelnost studentů hned po absolvování. Úspěšnému vstupu na trh práce nejvíc pomáhá odžitá praxe. I proto jsme se rozhodli počty povinných dnů na reálných natáčení studentům navýšit. Podpora filmařů ze strany kraje je pro nás důležitou pojistkou, že tyto podmínky studia budou splnitelné,“ sděluje Irena Kocí, vedoucí ateliéru Audiovizuální tvorba UTB ve Zlíně.

Podle ní zvýšená aktivita v kraji dobře působí i na filmové profesionály, které ateliér zve do výuky. „Když se nám podaří dostat do hodiny experty ze zahraničí, máme jim co ukázat, a to je pro školu i kraj nejlepší reklama,“ uzavírá Kocí.

Velké plány

Filmové dění se v kraji nezastaví ani v následujícím roce. Už letos v listopadu totiž zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo o udělení podpory dalším šesti filmovým projektům. Dosavadní výsledky totiž ukazují, že se podpora audiovize Zlínskému kraji vyplácí. Jedna investovaná koruna se vrátí dvojnásobně.

Do regionu by tak měl se svým štábem zavítat mimo jiné držitel Českého lva režisér Olmo Omerzu nebo držitel Křišťálového globu i Cen české filmové kritiky režisér Václav Kadrnka. Pro malé diváky se pak začne s podporou kraje ve Zlíně vyrábět také animovaný seriál. Zlínský region se má rozhodně nač těšit.