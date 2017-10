Zlínská ODS zapíjela poslanecký mandát šampaňským

FOTOGALERIE / Nejprve vládla poklidná atmosféra v přítmí projektoru, který na zeď uherskohradišťské komunitní kavárny Cafe 21 vysílal první čísla volebních výsledků.

Právě tam se sešla krajská základna Občanské demokratické strany (ODS), aby v uzavřené společnosti vyčkala na konečné rozhodnutí voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017. Díky šeru by tak člověk lehce mohl přehlédnout, že tu za stolem sedí starostka obce Komňa Jana Křížková kandidující v kraji za stranu ODS na třetím místě, tam zase bedlivě sleduje v koutku vysílání České televize radní Zlínského kraje Jan Pijáček.

Ještě kolem půl šesté hodiny odpolední se totiž rozhodovalo o konečném zisku mandátů ve Zlínském kraji. Za půl hodiny však bylo vše již jasné a mohlo se slavit. Starosta Uherského Hradiště a volební lídr ODS ve Zlínském kraji Stanislav Blaha se dostává do parlamentu České republiky a pro svoji stranu získává poslanecký mandát. Na to se otevírá šampaňské a začínají oslavy.

„Pocity jsou smíšené. Šel jsem do čela kandidátky, aby ODS získala ve Zlínském kraji znovu poslance, což se jednoznačně podařilo a z tohoto pohledu výsledky považuji za úspěch. Na druhou stranu je třeba se podívat na to, jak dopadly volby, v nichž upěly populistické strany. Z toho mi do skoku není,“ zhodnotil z komunitního Cafe 21 Stanislav Blaha.

Nakonec však převážila euforie a zamyšlené obličeje všech přítomných vystřídal široký úsměv. „Chtěl bych poděkovat všem voličům ODS, ale také lidem, kteří v předvolebním čase naší straně pomáhali s kampaní. Jsme znovu na politické mapě, je to skvělý úspěch a dobrý základ pro nadcházející komunální volby,“ neubránil se nakonec optimismu ani samotný Stanislav Blaha.

