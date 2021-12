„Každá akce, která podporuje boj s rakovinou, má smysl. Některou z forem rakoviny onemocní v České republice v průběhu života každý třetí člověk. Rakovina prsu pak patří u žen mezi nejčastější a nejzhoubnější.“ uvedl Michal Filip.

„Výtěžek použijeme na pořízení ultrazvuku na zavádění nitrožilních vstupů, který usnadní podávání léčby a výživy pacientům. Podpora výzkumů, dalších možností léčby i investice do stávajících onkologických center jsou velmi důležité. O onkologických onemocněních a jejich screeningu by se mělo co nejvíce mluvit, protože včasný záchyt rakoviny může pomoci zachránit mnoho životů,“ doplnila Markéta Pospíšková, primářka onkologického oddělení KNTB.

„Růžový říjen se letos v Obchodním domě Zlín konal poprvé. Zařadil se tak mezi dobročinné akce, které každý rok v říjnu po celém světě podporují boj s rakovinou prsu a s tím spojenou osvětu. Po celý první týden v říjnu na akci navíc upozorňovalo růžové osvětlení této známé baťovské budovy," prozradila mluvčí nemocnice Renáta Večerková.

„Z každého říjnového nákupu v zapojených gastro podnicích a prodejnách Obchodního domu putovala koruna na transparentní účet ve prospěch zlínské nemocnice. Mimo to se v obchodech rozdávaly kartičky s číslem účtu, aby mohli zájemci přispět také napřímo další částkou,“ přiblížila manažerka Obchodního domu Zlín Soňa Ondřejová s tím, že by rádi s nemocnicí tímto způsobem spolupracovali také příští rok.