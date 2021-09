„Jsme na noci vědců již potřetí, je to vždy příjemně strávený čas,“ uvedl Karel a Markéta ze Zlínska. Nadšení neskrýval ani tatínek Milan z Otrokovic, který navštívil akci se svými dětmi. „Mně se líbil hmyz, ale asi bych to nechtěl jíst,“ culil se malý Tomáš. Všichni pak společně zamířili na sekci virtuální reality.

V Centrum polymerních systémů, si mohli lidé užít komentované prohlídky a současně i zde byl pro ně připraven bohatý program. Budova bývá obvykle veřejnosti nepřístupná, nyní ale mohli zájemci nahlédnout jak do laboratoří, tak do technologické haly.

Mimo to jsme pro návštěvníky Noci vědců měli připraveny oblíbené experimenty, hry a soutěže,“ doplnil koordinátor Noci vědců ve Zlíně, Michal Rouchal.

„Na letošní ročník jsem se kvůli loňským opatřením těšil už dva roky. Možná o to více, že jsme se letos podívali na novou lokaci na Zlínském zámku. Z programových položek bych za sebe zmínil workshopy, díky kterým si návštěvníci vyzkoušeli vědu na vlastní kůži, mimo jiné mohli ochutnat hmyz nebo vidět, jak se proměňují polymery v čase.

Našli zálibu v tom vidět něco poučného a co je může zároveň pobavit a ukázat jim, že věda není jen o tom sedět nad nějakými složitými grafy, ale naopak, dokáže být i hra,“ komentoval zájem lidí v pátek na půdě Fakulty technologické UTB její děkan Roman Čermák.

„Trochu jsme se báli, jestli po roce, kdy jsme museli dělat Noc vědců jen v on-line režimu, se nám podaří navázat na přerušenou tradici. Musím říct, že se nám to povedlo, jak je vidět kolem, funguje to a lidi se zpátky vrátili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.