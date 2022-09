Výsledný obraz Reflection o rozměru 60 x 80 centimetrů je kombinací škrábaného zrcadla a skla, leptaného skla a barvy. „Odraz. Lesk. Mat. Průsvitnost. Vrstvení. Odolnost. Křehkost. Úsilí vede k hledání různých možností výrazu a v nekonečném prostoru se začíná lehce vymezovat směr,“ dodává autorka.

Obraz Reflection bude prezentován společně s díly dalších finalistů ve výstavních prostorách Contemporary Craft v americkém Pittsburghu od 8. září a bude bojovat u poroty, která ze 17 autorů z celého světa vybere jednoho celkového vítěze.

„Obraz je netendenční, a přitom určitě obstojí v celosvětové konkurenci. Je to krásná skleněná věc stvořená alchymistkou, která se blíží k tomu, co je právě ve vzduchu,“ přidává své hodnocení výtvarný pedagog Pavel Preisner. „Obraz má reálný prostor i prostor iluzivní. Tvoří tabuli, neobyčejnou podívanou. Po moderně, postmoderně, radikální obhajobě zvláštního, žijeme v čase svobody, protože není dominantní žádný trend, vyčnívá jen to výjimečné. A to je i případ Miroslavy Ptáčkové.“