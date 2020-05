Ve sloninci v zoo na Lešné, kde žijí tři samice slona afrického, zažívají tuto radostnou a ojedinělou situaci již podruhé. Na začátku ledna, v roce 2017 oznámila, že jednadvacetiletá slonice Zola, je třetí měsíc březí. Zola nakonec porodila bez problémů o rok později na začátku července. Bohužel, důvod k oslavě nebyl, slůně se narodilo mrtvé. Podle pracovníků Zoo Zlín, jde u prvorodiček o možný jev.

Karibuni nabídne parádní prostor

Mezitím se v Zoo Zlín rozeběhl projekt Karibuni. největší záměr zahrady. Karibuni začal vznikat v roce 2017 položením základního kamene a má se rozprostírat na ploše 21 hektarů. Expozice má zavést návštěvníky do oblasti střední a západní Afriky. Podle zoo má Karibuni patřit hlavně zvířatům.

Lidé zde sice nemají procházet mezi výběhy, ale zoo jim nabídne zážitky jako například projížďky v loďkách, cesty safari truckem nebo z přespání v africkém kempu. Prioritou Karibuni se stala výstavba moderního a prostorného zařízení pro slony africké, jejichž chov by jinak nebyl nadále možný.

„Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Celková plocha vnitřního zařízení pro slony bude činit 3600 m2,“ plánoval v listopadu 2017 ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Učí se procházet koridorem mezi výběhy

V současnosti se slonice Kalí, Zola a Ulu učí procházet koridorem, mezi stávajícím slonincem a novým výběhem.

„Když jsme v červenci 2019 kompletně dokončili nový tříhektarový výběh pro slony v rámci projektu Karibuni, věděli jsme, že pro nás, a hlavně pro tři slonice, začíná úplně nová etapa – naučit slony procházet novým koridorem do rozlehlého výběhu. Z lidského pohledu to může působit jako maličkost, z toho „sloního“ je to však mnohem složitější. Naučit slony přecházet z jednoho výběhu do druhého totiž není vůbec jednoduché. Sloni jsou velmi vnímavá a citlivá zvířata, na všechny novinky a změny je potřeba zvykat je opravdu pomalu a postupně,“ vysvětlují pracovníci zoologické zahrady na Lešné.

Slonice Kali, Zola a Ulu již nějakou dobu denně trénují průchod koridorem do nového výběhu. Největším problémem se podle informací zoo ukázal přechod přes most, ten je pro ně zcela nová a neznámá věc. I v tomto případě se projevilo, že každá slonice se k této „výzvě“ postavila jinak, že každá má zkrátka úplně jiný charakter.

„Nejlépe to tradičně zvládla Zola. Pravidelně si již užívá rozlehlý nový výběh, průchod koridorem jí nečiní žádné potíže. Nejmladší Ulu začíná překonávat „sama sebe“, už moc nechybí a přejde celý most. Dominantní nejstarší slonice Kali prozatím za ostatními zaostává, je ze všech tří slonic nejopatrnější. A my známe důvod. Kali je březí!! Pokud půjde vše podle předpokladů, během prázdnin roku 2021 by se mělo narodit tolik vytoužené slůně,“ zní skvělé zprávy ze Zoo Zlín.

Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají slony indické, kteří jsou ovladatelnější. V ČR chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Slonice jsou ve zlínské zoo od roku 2003, je jim přes 20 let a zahrada chce mít poprvé i mláďata slonů afrických.